ХАМАС випустив по ізраїльському місту Ашкелон 150 ракет

Ізраїльські рятувальники заявили про влучення ракет у будинок в Ашкелоні

Упродовж 45 хв Ашкелон тричі був обстріляний бойовиками ХАМАСу

Сьогодні, 13 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС заявило, що обстріляло 150 ракетами ізраїльське місто Ашкелон. Про це повідомляє Times of Israel.

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Ізраїльські рятувальники згодом заявили про влучення ракет у будинок в Ашкелоні. Крім того, у житловому районі міста внаслідок обстрілу серйозно пошкоджені кілька автомобілів, у будівлю влучила шрапнель. Інформації щодо потерпілих немає.

Упродовж 45 хв Ашкелон тричі був обстріляний бойовиками ХАМАСу.

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Водночас у Регіональній раді Хоф-Ашкелона розповіли, що в районі промислової зони та неподалік від кордону із сектором Гази було чути стрілянину. На місце можливого місця проникнення терористів ХАМАС відправили загін спецпризначення.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.