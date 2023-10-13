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ХАМАС випустив по ізраїльському місту Ашкелон 150 ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ХАМАС випустив по ізраїльському місту Ашкелон 150 ракет
Ізраїльські рятувальники заявили про влучення ракет у будинок в Ашкелоні
фото ілюстративне

Упродовж 45 хв Ашкелон тричі був обстріляний бойовиками ХАМАСу

Сьогодні, 13 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС заявило, що обстріляло 150 ракетами ізраїльське місто Ашкелон. Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїльські рятувальники згодом заявили про влучення ракет у будинок в Ашкелоні. Крім того, у житловому районі міста внаслідок обстрілу серйозно пошкоджені кілька автомобілів, у будівлю влучила шрапнель. Інформації щодо потерпілих немає.

Упродовж 45 хв Ашкелон тричі був обстріляний бойовиками ХАМАСу.

Водночас у Регіональній раді Хоф-Ашкелона розповіли, що в районі промислової зони та неподалік від кордону із сектором Гази було чути стрілянину. На місце можливого місця проникнення терористів ХАМАС відправили загін спецпризначення.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Теги: армія війна Сектор Гази ХАМАС обстріл

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