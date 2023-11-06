Трамп відреагував на пропозицію Зеленського відвідати Україну

Трамп відмовився від запрошення Зеленського, адже вважає, що «їхати в Україну в такий час – недоречно»

Зеленський запросив в Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його «мирного плану»

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це повідомляє Newsmax.

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«Я дуже поважаю президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Адміністрація Байдена зараз має справу з ним, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, запрошення Зеленського було реакцією на давні заяви Трампа про те, що він може вирішити війну Росії в Україні за «24 години». Зеленський сказав, що йому знадобляться лише 24 хвилини, щоб довести Трампу, що це неможливо.

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«Тож я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобляться 24 хвилини – так, 24 хвилини; не більше. Так. Не більше. Двадцять чотири хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною», – сказав президент України в ефірі NBC «Meet the Press».

До слова, у разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп планує здобути контроль над міністерством юстиції та помститися тим, хто його критикував.