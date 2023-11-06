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Трамп відреагував на пропозицію Зеленського відвідати Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп відреагував на пропозицію Зеленського відвідати Україну
Трамп відмовився від запрошення Зеленського, адже вважає, що «їхати в Україну в такий час – недоречно»
фото з відкритих джерел

Зеленський запросив в Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його «мирного плану»

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це повідомляє Newsmax.

«Я дуже поважаю президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Адміністрація Байдена зараз має справу з ним, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, запрошення Зеленського було реакцією на давні заяви Трампа про те, що він може вирішити війну Росії в Україні за «24 години». Зеленський сказав, що йому знадобляться лише 24 хвилини, щоб довести Трампу, що це неможливо.

«Тож я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобляться 24 хвилини – так, 24 хвилини; не більше. Так. Не більше. Двадцять чотири хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною», – сказав президент України в ефірі NBC «Meet the Press».

До слова, у разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп планує здобути контроль над міністерством юстиції та помститися тим, хто його критикував.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна війна

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