Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти Росії: роз'яснення ЄС

Еврокомісія уточнила критерії обходу антиросійских санкцій

Єврокомісія опублікувала критерії, відповідно до яких компанії з російською участю вважатимуться «маскуванням» для обходу санкцій проти країни-агресора. Відповідне роз'яснення опубліковане на сайті виконавчого органу Євросоюзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо структура капіталу компанії, яка раніше підпадала (під санкції, – «Главком»), модифікована таким чином, що частка юридичної особи з Додатка XIX (список російських організацій, щодо яких ЄС запровадив обмеження) скорочена до 50% і менше, вона все одно, швидше за все, буде вважатися чинною «від імені та за вказівкою» даної юридичної особи», – наголошується в документі

Особливо це стосується організацій, де акції передавалися в рамках «однієї корпоративної групи», ця операція проводилася близько до дати додавання юридичної особи з РФ до списку санкцій Єврокомісії або до дати видання спільнотою відповідних пояснень, або російська особа досі зберігає «суттєвий вплив » у компанії (має право вето чи інший вплив на менеджмент).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За дотримання навіть одного із зазначених критеріїв «існують розумні підстави підозрювати, що передачу акцій було здійснено, щоби замаскувати реальних власників та обійти» санкції, стверджується в документі. У такому разі обмеження ЄС мають поширюватися на цю організацію незалежно від актуальної структури її капіталу.

Нагадаємо, ЄС із лютого 2022 року запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії через війну Росії в Україні. Перші 10 пакетів санкцій були прямими обмеженнями, які Євросоюз запроваджував щодо двосторонньої торгівлі, транспортних зв'язків, фінансових відносин з Москвою. У 11-му пакеті вперше запроваджено принцип екстериторіальності санкцій – Брюссель вирішив запроваджувати санкції проти компаній з третіх країн, які він запідозрить у реекспорті до країни-агресора санкційних європейських товарів чи надання послуг, наприклад, з перевезення нафти без урахування так званої стелі цін, яку намагається унормувати Група семи.Також у Брюсселі наголошували, що відтепер пріоритетом у санкційній політиці ЄС щодо Росії є не запровадження нових санкцій, а боротьба з обходом уже запроваджених обмежень.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» мають намір оголосити про введення заборони на імпорт російських алмазів до кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters. За інформацією дипломатичних джерел видання, після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

До слова, відповіддю Великої Британії та всієї міжнародної спільноти на удар Росії у район Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій. Кожен такий прояв російської агресії має ставати підставою для подальшого посилення санкційного режиму. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великої Британії, член Консервативної партії Ентоні Хіггінботом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також після удару російських загарбників по Хмельниччині, президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні санкції проти РФ. Адже, за словами президента, ймовірною цілю окупантів була Хмельницька атомна станція.Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції.