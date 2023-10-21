100 тис. людей взяли участь в «Марші за Палестину» у Лондоні (фото)

У суботу в Лондоні відбулися демонстрації на підтримку Палестини

21 жовтня в Лондоні відбулися пропалестинські демонстрації. Близько 100 тис. мітингувальників пройшли маршем через усе місто з вимогою негайного припинення вогню в Газі. Про це пише Reuters.

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За оцінками поліції Лондона, в демонстрації «Марш за Палестину» взяли участь 100 тис. осіб.

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo Будь ласка, читайте текст після реклами October 21, 2023

фото: Sky News

Учасники демонстрації пройшли маршем від Мармурової арки до урядового кварталу.

Протестувальники скандували гасло «Вільна Палестина» та розмахували палестинськими прапорами.

фото: Sky News

За даними Sky News, учасники акції, скандували «Від річки до моря Палестина буде вільною» (From the river to the sea, Palestine will be free). Раніше це гасло закликали перевірити на антисемітизм.

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Марш на підтримку Палестини у Лондоні фото: Reuters

У поліції також повідомляли, що на Трафальгарській площі натовп запускав феєрверки в поліцейських. Двоє людей були затримані.

Officers engaged swiftly with this individual on top of a bus on Whitehall a few minutes ago, and we can confirm he is now down safely. pic.twitter.com/JbYmLXIM1d — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 21, 2023

Крім того, повідомлялося, що поліцейські швидко зняли людину, яка залізла на дах автобусу.

Нагадаємо, 18 жовтня в одну з будівель Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні увірвалися пропалестинські протестувальники.

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Раніше повідомлялося, що на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази.