100 тис. людей взяли участь в «Марші за Палестину» у Лондоні (фото)

21 жовтня в Лондоні відбулися пропалестинські демонстрації. Близько 100 тис. мітингувальників пройшли маршем через усе місто з вимогою негайного припинення вогню в Газі. Про це пише Reuters.

За оцінками поліції Лондона, в демонстрації «Марш за Палестину» взяли участь 100 тис. осіб.

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo