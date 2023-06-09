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Обхід санкцій залишається проблемою: РФ почала імпортувати електроніку на довоєнному рівні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обхід санкцій залишається проблемою: РФ почала імпортувати електроніку на довоєнному рівні
На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні
фото з відкритих джерел

Європейські компанії продають запчастини у треті країни, які, своєю чергою, перепродують матеріали в Росію

Західний експорт ключових мікрочіпів та електроніки, які потрібні Росії для забезпечення її військової машини, повернувся до рівня до вторгнення, оскільки Москва посилила зусилля, щоб обійти санкції. Про це повідомляє видання Politiko з посиланням на координатора із питань санкцій у Державному департаменті США Джима О'Браєна.

«На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні», – сказав О'Браєн на заході ECFR у Стокгольмі, маючи на увазі мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, ключові елементи для створення сучасної зброї.

За словами чиновника, проблема полягає в тому, що європейські компанії продають запчастини у треті країни, які, своєю чергою, перепродують матеріали в Росію.

За словами О'Браєна, обхід санкцій залишається суттєвою проблемою. Він додав, що США виявили проблеми, зокрема, з п'ятьма країнами: Туреччиною, Казахстаном, Грузією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Вірменією.

Європейський Союз зараз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який може  включати безпрецедентні заходи проти країн, які продовжують вести справи з Москвою, що дозволить їй обійти санкції.

Однак кілька країн мають занепокоєння щодо цієї угоди: Греція та Угорщина заперечують, адже Україна перераховує деякі їхні компанії як «спонсорів війни», а інші, зокрема Німеччина та Франція, побоюються, що заборона на обхід може зашкодити дипломатичним відносинам із третіми країнами.

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Теги: санкції експорт Москва

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