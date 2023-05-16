РГК готується підключити 20 біометанових заводів до газових мереж

У квітні 2023 року РГК приєднала до газорозподільних мереж перший в Україні біометановий завод

Загальний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в понад 9,6 млрд кубометрів на рік

На міжнародній виставці Aqua Therm Kyiv, яка проходить 16-18 травня у Києві, Регіональна газова компанія представила обладнання власного виробництва для підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж.

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РГК вже опрацювала понад 50 звернень від виробників біометану. Фахівці компанії здійснили для потенційних замовників 20 гідравлічних розрахунків для заводів загальною потужністю близько 100 млн куб. м на рік. Про це РГК заявила в рамках міжнародній виставці Aqua Therm Kyiv, де вона представляє обладнання для підключення виробників біометану до газових мереж.

На стенді РГК представлені газорегуляторний пункт виробництва RGC Production, обладнаний комплектуючими провідних світових виробників газового обладнання Pietro Fiorentini і Cavanga Group, лінійка роторних, ультразвукових і мембранних лічильників під брендом RGC Metering для промислових і побутових споживачів газу, в тому числі smart-лічильник.

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У квітні 2023 року РГК приєднала до газорозподільних мереж перший в Україні біометановий завод з потужністю 3 млн кубометрів біометану на рік.

«Цього року почалася нова ера розвитку ринку газу в Україні, і РГК готова до неї. Наші підприємства виробляють обладнання для підключення біометанових заводів, що сертифіковане за європейськими та світовими стандартами. А наші фахівці вже мають досвід з консультування, розробки проєктно-технічної документації, технічних умов та виконання робіт з підключення біометанових заводів до мереж. Ми відкриті до співпраці з інвесторами та готові масштабувати цей досвід у будь-якій з областей України», – зазначив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України. Загальний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в понад 9,6 млрд кубометрів на рік.

Також компанія розробила державний стандарт ДСТУ EN 16723-1:2023 щодо закачування біометану в розподільні та магістральні газові мережі, який був затверджений ДП «УкрНДНЦ». Цей документ гармонізує вимоги до біометану з європейськими і спрощує його експорт до країн Європи.