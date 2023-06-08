Головна Світ Політика
search button user button menu button

США назвали втрати Росії за останні пів року війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
Представниця США запевнила, що Америка продовжуватиме співпрацювати з Україною
фото з відкритих джерел

Кортні Острієн: «Сьогодні Росія перебуває у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення – у військовому, економічному, геополітичному плані»

За останні шість місяців повномасштабної війни російська армія втратила в Україні понад 100 тис. осіб. Про це заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає «Укрінформ».

«Війна Росії проти України стала не лише стратегічним, а й військовим провалом. Як зазначив держсекретар Блінкен, Кремль впродовж останніх кількох десятиліть працював над тим, щоб перетворити збройні сили РФ на сучасну армію. Росія часто стверджувала, що має другу за силою армію у світі, і багато хто вірив у це. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні», – зазначила вона.

За словами Острієн, техніка, технології, керівництво, війська, стратегія, тактика і моральний дух російської армії «є прикладом провалу, навіть попри те, що Москва завдає Україні руйнівної, безглуздої і безпричинної шкоди».

«За оцінками, втрати російських військ лише за останні шість місяців становлять понад 100 тис. осіб», – заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

За її словами, немає сумнівів, що «сьогодні Росія перебуває у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення – у військовому, економічному, геополітичному плані».

Водночас, вона засудила продовження атак Росії на цивільну інфраструктуру України та висловила занепокоєння руйнацією Каховської греблі, що стало «ще одним трагічним результатом неспровокованого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

Острієн підкреслила, що Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб «Кремль та його поплічники були притягнуті до відповідальності».

Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Україною, а також з нашими союзниками і партнерами, щоб «задовольнити потреби України на полі бою та інвестувати в майбутню потужність України».

«Саме тому, що ми не маємо ілюзій щодо устремлінь Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії та реального миру є сильніша Україна, здатна стримувати і захищатися від будь-якої майбутньої агресії. Сполучені Штати вітають будь-яку ініціативу, яка допоможе посадити президента Путіна за стіл переговорів для участі в конструктивній дипломатії, якщо це допоможе знайти шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН», - заявила заступниця очільника місії США в ОБСЄ.

Триває 470-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

 

 

Теги: росія армія війна Україна Москва втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни запустили дешевий аналог відомого дрона-камікадзе «Ланцет»
Росія запустила виробництво дешевих дронів-камікадзе
6 червня, 17:31
У тіньового перевізника нафти з РФ відкликають ліцензію 21 танкера
Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер
27 травня, 02:30
У президента Вірменії Нікола Пашиняна накопичилась низка претензій до російського колеги
Карабах: завершальна битва. Кремль втрачає Вірменію геополітика
25 травня, 16:25
Ворог може атакувати України з Чорного моря одночасно вісьмома «Калібрами»
Росія терміново вивела в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров»
24 травня, 13:39
Сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км²
РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ
23 травня, 11:49
Близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині
Ракетна атака на Харківщину: є загиблі та поранені
18 травня, 16:09
Темпи, з якими Україна збиває ракети, ставлять під сумнів або навіть зводять нанівець найбільшу загрозу Путіна
Невдала атака «Кинджалів» на Київ. Кремль потрапив у «ядерний» конфуз Тема тижня
18 травня, 07:00
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
15 травня, 11:53
Росіянин ризикував життям, щоб здатися в полон
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон
13 травня, 15:19

Політика

США назвали втрати Росії за останні пів року війни
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
НАТО пограє м'язами перед Путіним, відправивши до кордонів Росії сотні винищувачів
НАТО пограє м'язами перед Путіним, відправивши до кордонів Росії сотні винищувачів
Румунія виганяє понад 50 співробітників російського посольства
Румунія виганяє понад 50 співробітників російського посольства
КНР тисне на ЄС, щоб скасувати санкції проти китайських компаній
КНР тисне на ЄС, щоб скасувати санкції проти китайських компаній
Що думають європейці про Росію та Китай: результати опитування
Що думають європейці про Росію та Китай: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
24K
Нестача робочих рук може зруйнувати економіку однієї з найбагатших країн Європи
17K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
14K
Ранок у російському Білгороді почався з гучної «бавовни» (відео)
11K
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
7462
Зеленський шокований відсутністю реакції ООН і Червоного Хреста на катастрофу

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту