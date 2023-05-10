Експорт військового брухту небезпечний, його потрібно припинити – експерт

Наразі підприємства металургійної галузі також продовжують потерпати від дефіциту брухту

Експорт військового брухту небезпечний, тому його необхідно заборонити, доки не будуть прописані механізми контролю. Адже зараз держава не має таких механізмів, в той час як брухт масово вивозять з України. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова.

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«Питання, що робити з військовим металобрухтом, досі не вирішені. Його так само вивозять – попри те, що незрозуміло, чи безпечний він, чи небезпечний, яким чином з ним взагалі працювати. Ці всі питання влада наразі не вирішує. Є багато ризиків. Але одного спільного бачення, що з цим робити – немає», – зауважила Колеснікова.

Вона наголосила: наразі підприємства металургійної галузі також продовжують потерпати від дефіциту брухту, і вони чекають від влади допомоги у вирішенні цього питання – до прикладу, заборони на експорт цієї сировини.

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«Немає ніяких реальних рухів з боку держави стосовно того, щоб допомогти нам як бізнесу втриматися на плаву. Ми про це говоримо на кожній зустрічі, пояснюємо. Але сьогодні так само чомусь нічого не робиться з того приводу. Звісно, ми розуміємо, що у держави зараз купа різних інших питань і, можливо, їм, як завжди, не до нас. Але ми ніколи не просили у держави грошей – лише допомоги у вирішенні технічних питань», – наголосила Колеснікова.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що конверсійний металобрухт (брухт військового походження) потенційно небезпечний, адже може містити нерозірвані снаряди та порох. Але його експортують із України, користуючись недосконалими механізмами контролю на кордоні. Щоб не наражати на небезпеку людей, експорт брухту з України варто тимчасово заборонити, доки не будуть розроблені механізми якісного контролю.

Як стало відомо, гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України, і з країни вивозиться у тому числі військовий брухт, який може становити небезпеку для оточуючих. На експортному миті Україна вже втратила щонайменше 350 млн грн.