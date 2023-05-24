Росія та Китай збираються підписати двосторонні угоди – ЗМІ
Росія та Китай готуються до підписання серії двосторонніх угод під час візиту прем’єр-міністра РФ до Пекіна
Росія та Китай збираються підписати низку двосторонніх угод під час візиту російського прем’єр-міністра до Пекіна, хоча Захід продовжує критикувати їхні зв’язки під час війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Михайло Мішустін – найвищий російський чиновник, який відвідав Пекін після того, як Москва направила тисячі своїх військ в Україну в лютому 2022 року – проводив переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.
«За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх угод», - повідомляє видання, з посиланням на російське інформагентство «Інтерфакс», не уточнюючи подробиць.
Цей візит відбувся після того, як Росія та Китай різко відреагували на заяви «Великої сімки», зроблені на вихідних, у яких вони виокремлювалися з низки питань, включаючи Україну, ядерну зброю та економічний примус.
Сі відвідав Росію в березні та провів переговори з президентом Володимиром Путіним після зобов’язання «безмежного» партнерства безпосередньо перед нападом Росії на Україну в 2022 році, який Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Пекін відкинув спроби Заходу пов'язати своє партнерство з Москвою з Україною, наполягаючи на тому, що їхні відносини не порушують міжнародних норм, Китай має право співпрацювати з ким забажає, і їхня співпраця не спрямована на треті країни.
Згідно з даними китайської митниці, у квітні експорт Китаю до Росії продовжував розвиватися, збільшившись на 153,1% порівняно з роком раніше після більш ніж подвоєння в березні.
Прогнозується, що російські енергоносії до Китаю цього року зростуть на 40%, і дві країни обговорюють постачання до Росії технологічного обладнання.
Минулого тижня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розпочавши європейське турне, яке Пекін назвав своєю спробою сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню кризи.
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