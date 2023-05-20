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Стало відомо, хто очолить «мирну місію» Ватикану в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, хто очолить «мирну місію» Ватикану в Україні
У Ватикані підтвердили, що кардиналу Дзуппі доручено місію щодо війни в Україні
фото: vaticannews.va

Деталі місії поки що не визначені

«Мирну місію» Ватикана в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі, про це пише Vatican News. Повідомляється, що папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені.

«Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси. Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються», – таку заяву ввечері 20 травня поширив речник Святого Престолу Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше портал ватиканської інформації Il Sismografo повідомляв, що Київ та Москва погодилися прийняти посланців Франциска, які їдуть говорити про мир.

Нагадаємо, мирна ініціатива Ватикану поки остаточно не сформульована. І особиста зустріч Папи з президентом якраз покликана була показати, що у довершеній папській мирній ініціативі має бути враховано позицію нашої держави. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

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Теги: Москва Андрій Юраш посол

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