Будівництва ядерних реакторів РФ в Угорщині: Україна направила ноту Єврокомісії
Денис Шмигаль: «Росатом» є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти»
Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Росатом» є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації «Росатомом» проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто. Порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні. На тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично», – написав Шмигаль.
Міністр також зазначив ,що санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика. «Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину», - зазначив голова уряду.
Раніше повідомлялося, що Угорщина видала дозвіл «Росатому» на добудову своєї АЕС. До відома, російська компанія «Росатом» розпочне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині. Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС «Пакш».
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