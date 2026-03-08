Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці

Ієн Хантлі став одним із найвідоміших злочинців у британській історії після вбивства 10-річних подруг Холлі Веллс та Джессіки Чепмен у 2002 році

Один із найвідоміших злочинців Великої Британії Ієн Хантлі помер у суботу, 7 березня, внаслідок травм, отриманих під час нападу в колонії суворого режиму Франкленд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

52-річний засуджений перебував у критичному стані під апаратом штучної вентиляції легень після того, як 26 лютого інший в'язень кілька разів вдарив його металевим прутом по голові під час роботи в тюремній майстерні. Ймовірним нападником називають 43-річного Ентоні Рассела, який відбуває термін за вбивства та зґвалтування, поліція Дарема вже розпочала розслідування інциденту.

Ієн Хантлі став уособленням одного з найгучніших злочинів у британській історії – вбивства 10-річних подруг Холлі Веллс та Джессіки Чепмен у 2002 році. Дівчата зникли в селі Сохем після сімейного барбекю, а їхні пошуки тривали майже два тижні. Протягом цього часу Хантлі, який працював шкільним доглядачем, та його співмешканка Максін Карр активно спілкувалися з пресою, удаючи стурбованість, поки тіла дітей не знайшли в лісистій місцевості.

У 2003 році Хантлі засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном перебування за ґратами 40 років. Його спільниця Максін Карр, яка забезпечила йому фальшиве алібі, відсидела 21 місяць і наразі живе під новим ім'ям. За роки ув'язнення на Хантлі неодноразово вчиняли замахи, зокрема у 2010 році йому перерізали горло, проте він щоразу виживав. Міністерство юстиції країни офіційно підтвердило смерть вбивці.

