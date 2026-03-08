Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці
Фото Ієна Хантлі, зроблене в жовтні 2002 року
фото: AP

Ієн Хантлі став одним із найвідоміших злочинців у британській історії після вбивства 10-річних подруг Холлі Веллс та Джессіки Чепмен у 2002 році

Один із найвідоміших злочинців Великої Британії Ієн Хантлі помер у суботу, 7 березня, внаслідок травм, отриманих під час нападу в колонії суворого режиму Франкленд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

52-річний засуджений перебував у критичному стані під апаратом штучної вентиляції легень після того, як 26 лютого інший в'язень кілька разів вдарив його металевим прутом по голові під час роботи в тюремній майстерні. Ймовірним нападником називають 43-річного Ентоні Рассела, який відбуває термін за вбивства та зґвалтування, поліція Дарема вже розпочала розслідування інциденту.

Ієн Хантлі став уособленням одного з найгучніших злочинів у британській історії – вбивства 10-річних подруг Холлі Веллс та Джессіки Чепмен у 2002 році. Дівчата зникли в селі Сохем після сімейного барбекю, а їхні пошуки тривали майже два тижні. Протягом цього часу Хантлі, який працював шкільним доглядачем, та його співмешканка Максін Карр активно спілкувалися з пресою, удаючи стурбованість, поки тіла дітей не знайшли в лісистій місцевості.

У 2003 році Хантлі засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном перебування за ґратами 40 років. Його спільниця Максін Карр, яка забезпечила йому фальшиве алібі, відсидела 21 місяць і наразі живе під новим ім'ям. За роки ув'язнення на Хантлі неодноразово вчиняли замахи, зокрема у 2010 році йому перерізали горло, проте він щоразу виживав. Міністерство юстиції країни офіційно підтвердило смерть вбивці.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі 32-річний Нік Райнер, син відомого голлівудського режисера Роба Райнера, не визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Його підозрюють у смертельному ножовому нападі на батьків – Роба Райнера та його дружину, продюсерку і фотографку Мішель Райнер.

До слова, у США сталася трагічна подія – 21-річну українську біженку Катерину Товмаш застрелили. Вбивство сталося вранці 14 лютого в штаті Північна Кароліна. За даними слідства, колишній хлопець дівчини подолав сотні кілометрів, щоб увірватися до будинку та розстріляти її з новим партнером. 

Теги: вбивство смерть Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці
Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни США з Іраном
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни США з Іраном
У Перу стався вибух у нічному клубі: постраждали понад 30 осіб
У Перу стався вибух у нічному клубі: постраждали понад 30 осіб
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua