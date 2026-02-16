Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Колишній хлопець Катерини Товмаш Калеб Гайден Фосно вбив дівчину та її партнера Меттью Вейда (на фото у військовій формі)
колаж: The Sun

За попередньою інформацією, мотивом злочину могли стати особисті стосунки

У США сталася трагічна подія – 21-річну українську біженку Катерину Товмаш застрелили. Вбивство сталося вранці 14 лютого в штаті Північна Кароліна. За даними слідства, колишній хлопець дівчини подолав сотні кілометрів, щоб увірватися до будинку та розстріляти її з новим партнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Підозрюваний – 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. Слідчі вважають, що він заздалегідь планував напад: чоловік їхав близько семи годин, аби дістатися оселі, де Катерина Товмаш проживала разом із молодшими братами й сестрами.

Застрелено 21-річну Катерину Товмаш
Застрелено 21-річну Катерину Товмаш
фото: Gofundme

Після скоєного нападник намагався втекти, однак того ж вечора його затримали завдяки координації правоохоронців із кількох штатів. За попередньою інформацією, мотивом злочину могли стати особисті стосунки – раніше він перебував у відносинах із Катериною Товмаш.

Згодом поліція офіційно назвала імена загиблих: 21-річна Катерина Товмаш та 28-річний Метью Вейд із Міссіссіпі. Метью спав поруч із дівчиною і також був застрелений. Відомо, що він служив в американській армії.

Нагадаємо, у штаті Північна Кароліна, де в серпні 2025 року у метро безхатько зарізав 23-річну Ірину Заруцьку, 14 лютого загинула 21-річна біженка з України Катерина Товмаш. Дівчину та її хлопця застрелили у приватному будинку

Читайте також:

Теги: вбивство українці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Елла Лібанова пояснила нерівномірності заселення території країни
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
22 сiчня, 07:50
Джилл Байден та Вільям Стівенсон були одружені з 1970 по 1975 рік
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини
4 лютого, 14:12
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
8 лютого, 03:57
Містечко Тамблер-Ридж із населенням близько 2,5 тис. осіб розташоване в гірському регіоні
У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих
11 лютого, 07:31
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
18 сiчня, 20:29
На фото, що їх оприлюднила прокуратура, – усе оздоблено золотом
«Кличте Трампа в гості». Мережу вразив інтер’єр у будинку депутата райради
24 сiчня, 22:42
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
28 сiчня, 14:43
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
28 сiчня, 21:28

Соціум

Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України
Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список
Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список
Російський чиновник заявив про можливе зняття обмежень з Telegram
Російський чиновник заявив про можливе зняття обмежень з Telegram
Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак
Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua