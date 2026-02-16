Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці

Колишній хлопець Катерини Товмаш Калеб Гайден Фосно вбив дівчину та її партнера Меттью Вейда (на фото у військовій формі)

За попередньою інформацією, мотивом злочину могли стати особисті стосунки

У США сталася трагічна подія – 21-річну українську біженку Катерину Товмаш застрелили. Вбивство сталося вранці 14 лютого в штаті Північна Кароліна. За даними слідства, колишній хлопець дівчини подолав сотні кілометрів, щоб увірватися до будинку та розстріляти її з новим партнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Підозрюваний – 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. Слідчі вважають, що він заздалегідь планував напад: чоловік їхав близько семи годин, аби дістатися оселі, де Катерина Товмаш проживала разом із молодшими братами й сестрами.

Застрелено 21-річну Катерину Товмаш фото: Gofundme

Після скоєного нападник намагався втекти, однак того ж вечора його затримали завдяки координації правоохоронців із кількох штатів. За попередньою інформацією, мотивом злочину могли стати особисті стосунки – раніше він перебував у відносинах із Катериною Товмаш.

Згодом поліція офіційно назвала імена загиблих: 21-річна Катерина Товмаш та 28-річний Метью Вейд із Міссіссіпі. Метью спав поруч із дівчиною і також був застрелений. Відомо, що він служив в американській армії.

Нагадаємо, у штаті Північна Кароліна, де в серпні 2025 року у метро безхатько зарізав 23-річну Ірину Заруцьку, 14 лютого загинула 21-річна біженка з України Катерина Товмаш. Дівчину та її хлопця застрелили у приватному будинку.