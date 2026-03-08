Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану

Загиблі військові належали до 103-го командування забезпечення армійського резерву

У суботу на авіабазі Довер відбулася урочиста церемонія репатріації останків шістьох американських військовослужбовців, які загинули внаслідок атаки безпілотника на командний центр у Кувейті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Президент Дональд Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та вищим керівництвом адміністрації приєднався до родин загиблих, щоб віддати шану солдатам, чиї життя обірвалися лише через день після початку масштабної військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

Усі загиблі належали до 103-го командування забезпечення армійського резерву, що базується в Айові. Цей підрозділ відіграє критичну роль у логістиці, забезпечуючи війська пальним, водою, боєприпасами та транспортним обладнанням. Трагедія стала болючим ударом для багатьох штатів, оскільки серед полеглих були представники Айови, Флориди, Каліфорнії, Міннесоти та Небраски.

Імена загиблих військових:

Майор Джеффрі О'Браєн (45 років, Айова) – ветеран із 15-річним стажем, якого рідні згадують як щиру та добру людину.

Капітан Коді Хорк (35 років, Флорида) – офіцер, який з дитинства мріяв про службу та був душею своєї компанії.

Головний уорент-офіцер №3 Роберт Марзан (54 роки, Каліфорнія) – досвідчений лідер, люблячий чоловік та батько.

Сержант першого класу Ніколь Амор (39 років, Міннесота) – мати двох дітей, яка мала повернутися додому за лічені дні до загибелі.

Сержант першого класу Ноа Тітдженс (42 роки, Небраска) – представник військової династії, у якого залишилися дружина та 12-річний син.

Сержант Деклан Коуді (20 років, Айова) – фахівець із комп'ютерних систем, один із наймолодших у підрозділі, підвищений у званні посмертно.

Під час церемонії, що тривала близько півгодини, президент Трамп особисто віддавав честь кожній труні, вкритій національним прапором, коли їх переносили з військового літака. Пізніше на борту Air Force One президент назвав цей день надзвичайно сумним, відзначивши неймовірну гордість та силу родин загиблих. Сенаторка Джоні Ернст підкреслила, що ці солдати виконували найшляхетнішу місію, захищаючи батьківщину, і країна залишиться в неоплатному боргу перед ними.

Дональд Трамп вшанував пам'ять американських солдатів, загиблих у Кувейті фото: AP

Нагадаємо, Центральне командування Збройних сил США підтвердило збільшення втрат особового складу в межах військової кампанії проти Ірану.

За офіційними даними, загальна кількість загиблих американських військовослужбовців досягла шести осіб. Це стало відомо після того, як пошукові групи виявили останки двох бійців, які раніше вважалися зниклими безвісти на одному з об'єктів, що зазнав удару на початковому етапі конфлікту.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа вважає, що цілей операції проти Ірану можна досягти без наземних сил, і зазначив, що найважчі удари ще попереду.

«Зараз ми не готові до наземних військ, але, очевидно, президент має такі варіанти. Він ніколи нічого не виключає», – сказав він журналістам.