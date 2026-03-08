У Нью-Йорку пройшов протест проти війни США з Іраном

Протестувальники зазначають, що Трамп порушив свою передвиборчу обіцянку не втягувати країну в нові «нескінченні війни»

У суботу на Мангеттені десятки демонстрантів вийшли на акцію протесту, закликаючи Білий дім припинити військові дії в Ірані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Учасники мітингу вимагали від адміністрації Дональда Трампа зосередитися на внутрішніх проблемах США та соціальних потребах американців замість фінансування чергового збройного конфлікту за кордоном.

Протестувальники, серед яких було багато представників ірано-американської громади, висловили глибоке розчарування ескалацією ситуації. Етан Мабурах, менеджер Національної ірано-американської ради, наголосив, що президент Трамп порушив свою передвиборчу обіцянку не втягувати країну в нові «нескінченні війни». За його словами, американське суспільство втомлене від тривалих конфліктів, цілі яких постійно змінюються, а Пентагон уже заявляє про можливу тривалість операції щонайменше до вересня.

Учасники акції також критикували Конгрес за недостатній контроль над рішеннями виконавчої влади. Демонстранти підкреслили, що питання зміни режиму в Ірані мають вирішувати виключно громадяни цієї країни, а не зовнішні військові сили. На плакатах активістів домінували заклики спрямувати бюджетні кошти на потреби людей, а не на війну.

BREAKING: Massive anti-war protest taking place in New York City right now.



Keep protesting to this war.



pic.twitter.com/6CZpKzdUQG — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 7, 2026

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.