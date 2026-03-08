Сплеск алкогольних психозів пов'язують із початком «сезону депресій»

Академік Російської академії наук Геннадій Оніщенко підтвердив різке зростання кількості алкогольних психозів на території РФ, пише «Главком».

За словами Оніщенка, цей сплеск безпосередньо пов'язаний із початком «сезону депресій», який традиційно припадає на перехідний період.

Зазначається, що на початку весни у людей з алкогольною залежністю масово стаються зриви. Це призводить до критичного переповнення відділень реанімації пацієнтами з гострими психозами. Ситуація набула такого масштабу, що медичні експерти відкрито говорять про сезонну епідемію психічних розладів на фоні зловживання спиртним.

Як відомо, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про глибоку кризу на споживчому ринку РФ. Зниження легальних продажів алкоголю, яке кремлівська пропаганда намагається видати за «оздоровлення нації», насправді є наслідком зубожіння населення та переходу людей на небезпечний сурогат. У 2025 році офіційна реалізація спиртного в Росії впала на 9,3%, а мережі спеціалізованих алкомаркетів почали масово закриватися.

За даними «Росалкогольтабакконтролю», за підсумками минулого року легальне виробництво спирту та роздрібні продажі міцних напоїв продемонстрували стрімке падіння.

До слова, пропагандисти повідомляють, що російський футболіст Ілля Агапов, якого затримали в Уфі, провів кілька годин у витверезнику.

Повідомлялося, що Агапов, який належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу», в нетверезому вигляді проник у будівлю дитячої музичної школи, де в нього сталася суперечка з охоронцем, яка викликала правоохоронців.