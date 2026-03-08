Головна Світ Соціум
У Перу стався вибух у нічному клубі: постраждали понад 30 осіб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Перу стався вибух у нічному клубі: постраждали понад 30 осіб
скріншот з відео

Щонайменше п’ять поранених перебувають у важкому стані

У нічному клубі Dali в перуанській провінції Трухільйо пролунав потужний вибух. За офіційними даними Центру надзвичайних ситуацій, поранення отримали 33 особи. Серед постраждалих є троє підлітків віком 16 та 17 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Стан щонайменше п’яти поранених оцінюється як важкий. Виконавчий директор мережі охорони здоров'я Трухільйо Херардо Флоріан Гомес повідомив, що деякі пацієнти отримали осколкові поранення, які призвели до ампутацій. Очевидці описують момент вибуху як раптове зникнення звуку в закладі, після чого люди почали отримувати травми від уламків скла.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочину та осіб, причетних до атаки. Варто зазначити, що регіон Ла-Лібертад, де розташоване місто Трухільйо, потерпає від діяльності організованих злочинних угруповань. Лише протягом 2025 року в регіоні зафіксували 286 вибухів, майже половина з яких сталася саме в Трухільйо.

Влада пов’язує зростання насильства зі схемами вимагання та незаконним видобутком золота. Зокрема, у подібних інцидентах раніше звинувачували угруповання Los Pulpos, яке діє не лише в Перу, а й у сусідніх країнах. Це вже не перший масштабний теракт у місті: раніше вибухові пристрої детонували біля будівлі прокуратури та в житлових кварталах, що призводило до масових руйнувань і поранень цивільних.

Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. 

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

