Біля посольства США в Осло пролунав вибух

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
фото: AFP

Внаслідок вибуху постраждалих немає

У столиці Норвегії поблизу американського посольства стався вибух. Про це повідомляє AFP, передає «Главком».

За інформацією місцевої поліції, інцидент трапився у ніч на 8 березня, близько першої години ночі за місцевим часом.

Наразі правоохоронні органи Осло офіційно підтвердили факт вибуху, проте зазначили, що повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за подію. Деталі щодо причин інциденту та ймовірних винуватців наразі з’ясовуються в межах оперативного розслідування.

Раніше стало відомо, що посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. 

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Теги: вибух посольство Норвегія США

