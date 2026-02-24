Головна Світ Соціум
Син режисера Роба Райнера, якого підозрюють у вбивстві батьків, постав перед судом

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Син режисера Роба Райнера, якого підозрюють у вбивстві батьків, постав перед судом
Нік Райнер раніше публічно говорив про боротьбу з наркотичною залежністю та проходив реабілітацію
фото: Reuters

Нік Райнер залишився під вартою без права застави

У Лос-Анджелесі 32-річний Нік Райнер, син відомого голлівудського режисера Роба Райнера, не визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Його підозрюють у смертельному ножовому нападі на батьків – Роба Райнера та його дружину, продюсерку і фотографку Мішель Райнер. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Слухання у Вищому суді округу Лос-Анджелес відбулося після двох перенесень. Останнє сталося через зміну адвоката: захисник раптово відмовився від справи, після чого підсудному призначили державного адвоката. Суд постановив залишити Ніка Райнера під вартою без права внесення застави.

Під час короткого засідання обвинувачений погодився відмовитися від права на швидке попереднє слухання. Суд призначив його на кінець квітня, тоді прокурори мають надати докази для вирішення питання про початок повноцінного судового розгляду.

Якщо суд визнає підсудного винним, йому може загрожувати довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Прокуратура також розглядає можливість вимагати смертної кари, однак остаточного рішення щодо цього ще не ухвалено.

Відомо, що Нік Райнер раніше публічно говорив про боротьбу з наркотичною залежністю та проходив реабілітацію. У 2020 році його було поміщено під судовий нагляд із примусовим психіатричним лікуванням; дія цього рішення завершилася у 2021 році.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер були знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Після цього 32-річного Ніка Райнера взяли під варту за підозрою у вбивстві батьків.

CBS News пише, що перед вбивством між режисером та сином спалахнула суперечка. Тим часом поліція стверджує, що причетність Ніка Райнера до вбивства батьків підтвердили результати розслідування.

