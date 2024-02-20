Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область

В атаці росіяни традиційно звинувачують Україну

У ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

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«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БпЛА», – заявив Богомаз.

За його словами, безпілотний літальний апарат літакового типу начебто було знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ.

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Він додав, що постраждалих немає, а оперативні служби працюють на місці нібито збиття безпілотника.

Нагадаємо, зранку, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

До того ж, у ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники.

Раніше повідомлялося, що у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник.