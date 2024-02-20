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Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область
фото: Reuters

В атаці росіяни традиційно звинувачують Україну

У ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БпЛА», – заявив Богомаз.

За його словами, безпілотний літальний апарат літакового типу начебто було знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ.

Він додав, що постраждалих немає, а оперативні служби працюють на місці нібито збиття безпілотника. 

Нагадаємо, зранку, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

До того ж, у ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники

Раніше повідомлялося, що у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник.

Теги: безпілотник росіяни

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