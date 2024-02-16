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Ракетний удар по Запоріжжю, Миргород другий день поспіль під обстрілом: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю, Миргород другий день поспіль під обстрілом: ситуація в регіонах
У Нікополі через обстріл пошкоджені три приватні будинки
фото ілюстративне

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. Жертв та постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (три вибухи). Ворог із міномету обстріляв Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли Середино-Будської громади Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів – сім із мінометів та 10 з РСЗВ. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи з мінометів, артилерії, FPV-дрону та СПГ. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Росіяни гатили по області з усіх видів озброєння: зафіксовано 172 удари по 17 населених пунктах. 118 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Левадного, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

Військовослужбовці РФ здійснили три ракетні удари по Запоріжжю, 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного й Степового, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Чарівному, Малинівці й Лобковому, а також вгатили двома авіаснарядами по Новодарівці. Внаслідок атаки по Запоріжжю поранення отримали шестеро осіб: чоловіки 49, 57, 61 та 68 років, а також жінки 50 та 51 років.

Дніпропетровщина

Вчора вдень російська армія знову била по Нікопольщині. По райцентру – з артилерії. Таку саму зброю застосувала і проти Марганецької громади. А до того ще й спрямувала туди дрони камікадзе. Без загиблих та постраждалих. Пошкоджені три приватні будинки. Ніч – тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів Харківщини: Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка та ін. Окупанти завдавали авіаударів по с. Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне та ін.

Ворог здійснив обстріл села Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджений приватний будинок. Постраждалі відсутні.

Також ворог завдав ударів по території невстановленим боєприпасом по с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами с. Чорне Куп‘янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд. Загинули три людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані та 53-річний чоловік.

Луганщина

Ворожі винищувачі вдарили і по Стельмахівці, і по Білогорівці, і по Новолюбівці. В останній ще залишається цивільне населення. На щастя, ніхто не постраждав. За добу противник здійснив 170 обстрілів (598 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Селидове, Курахове, Часів Яр, Новогродівка, смт Гродівка, смт Очеретине, с. Зоря, с. Новобахмутівка.

Пошкоджено 45 житлових будинків (з них 30 – багатоквартирні), будинок молитви, 2 дитсадки, 2  цивільних автомобіля, котельня, спортивна школа, газопровід, школа, бак конденсату Курахівської ТЕС. На Донеччині за добу: один загиблий, троє поранених .

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкт транспортної та портової інфраструктури. Постраждалих немає. Також ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 14 обстрілів (50 снарядів), з них по м. Херсон – 5 артилерійських обстрілів (11 снарядів).

Рашисти поцілили  у райони населених пунктів області:

  •  Херсон, Велетенське, Інженерне, Садове (Херсонський район);
  •  Золота балка, Гаврилівка (Бериславський район).

Вкотре врили вогнем Херсон. Під удар потрапила жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала поранення несумісні з життям. Загиблій було 67 років.

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.

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