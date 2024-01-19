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У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)
У мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі
фото скріншот відео

Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник

Сьогодні, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Про це заявив  губернатор Брянської області Олександра Богомаза у Telegram та пише  міноборони РФ.

Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

Нагадаємо, 17 січня у Ростовській області Росії сталась пожежа на Шахтинському поліефірному заводі. Перед цим очевидці чули вибух.

Теги: росія пожежа

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