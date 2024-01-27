Обстріл Куп’янська та 16 пошкоджених багатоповерхівок на Донеччині: ситуація в регіонах

На Донеччині через російські обстріли за добу – двоє загиблих та сім поранених

Ситуація в регіонах станом на 9:00 годину 27 січня за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградщина

Учора ввечері 4 шахеди знищили на Кіровоградщині. Уламками в Кропивницькому районі пошкодило огорожу закинутого приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – 5 обстрілів (29 вибухів). Ворог із мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.

У Великописарівській громаді обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.

Учора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Миропільська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, два приватні житлові будинки, господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

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Запорізька область

19 міст та сіл під ворожим вогнем; окупанти завдали 86 ударів.

Рашисти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Новоіванівку та Новоуспенівське, а також атакували 19 безпілотниками Гуляйполе, Червоне, Малинівку, Левадне, Полтавку, Роботине, П'ятихатки й Червонодніпровку.

64 артудари прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Омельника, Чарівного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора вдень росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. З десяток снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Уночі агресор цілив по Нікопольщині. Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю, потім по Марганцю. Минулося без жертв.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Учора окупанти з артилерії обстріляли Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, його стан середньої важкості. Пошкоджено приватний будинок.

Сьогодні вночі ворог завдав кількох ударів по місту Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж.

Також цієї ночі окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Без жертв.

Луганщина

Ворог атакував поблизу Стельмахівки і в бік Тернів на Донеччині, що південніше Невського. Під вогонь ворожої артилерії потрапили Невське, Білогорівка, Серебрянських ліс. За добу противник здійснив 127 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина

Під ворожим вогнем минулої доби: Авдіївка, Курахове, Мирноград, Слов’янськ, Новогродівка, Красногорівка, Часів Яр, смт Очеретине, с. Новобахмутівка, с. Серебрянка.

Пошкоджено 28 житлових будинки (з них 16 – багатоквартирні), дитсадок, школа, магазини, 32 цивільних автомобіля, вантажний автомобіль, лікарня, 3 гаражі, будівля керамічного цеху, газопровід, будівля котельні.

На Донеччині за добу: 2 загиблих та 7 поранених.

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Миколаївщина

Учора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 85 обстрілів (340 снарядів), з них по м. Херсон – 9 обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.

Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька.

До лікарні доставили 51-річну жінку з вибуховою травмою. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Нагадаємо, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Також, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські війська ведуть позиційні бої на більшості напрямків та нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.