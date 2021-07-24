ООН ухвалила резолюцію про офтальмологічну допомогу: втрата зору впливає на розвиток світу

Вперше в історії країни закликають забезпечити загальнодержавний підхід до офтальмологічної допомоги

Генеральна Асамблея ООН схвалила першу в своїй історії резолюцію щодо зору.

Вона закликала 193 країни-члена забезпечити доступ до офтальмологічної допомоги для населення. Про це інформує Associated Press.

Резолюція під назвою «Зір для всіх», авторами якої виступили Бангладеш, Антигуа і Ірландія, а її співавторами стали понад 100 країн. Вона закликає країни впровадити загальнодержавний підхід до офтальмологічної допомоги та виділити фінансування від міжнародних установ, особливо країнам, що розвиваються. Адже втрати зору впливають на економічний і соціальний розвиток.

Щонайменше 2 мільярди людей живуть з порушеннями зору або сліпотою, а 1,1 мільярда осіб мають порушення зору, які можна було б запобігти або які ще належить усунути.

Понад 90% з 1,1 мільярда людей у всьому світі з втратою зору живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а 55% сліпих людей – це жінки і дівчатка.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як смартфони «вбивають» зір.

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