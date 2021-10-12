  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ООН вперше визнала чисте довкілля невід'ємним правом людини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не всі країни проголосували за резолюцію - ООН вперше визнала чисте довкілля невід'ємним правом людини

    Не всі країни проголосували за резолюцію

    Фото з відкритих джерел

    Росія, Індія, Китай і Японія утрималися від голосування

    У Женеві на 48-й сесії Ради ООН із прав людини ухвалили резолюцію, що визнає доступ до безпечного та чистого довкілля як фундаментальне право людини. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

    За відповідну резолюцію проголосували переважна більшість країн, попри критику з боку США та Великобританії.

    Текст резолюції був запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією.

    Сполучені Штати не голосували взагалі, оскільки наразі вони не входять до складу Ради, що складається з 47 членів.

    Резолюція, яка вперше обговорювалася в 1990-х роках, не має обов'язкової юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових процесах із питань клімату, кажуть, що це може допомогти їм сформувати аргументи у справах, що стосуються довкілля та прав людини.

    «Це може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щорічно спричиняє понад дев'ять мільйонів передчасних смертей», – сказав спеціальний доповідач ООН із прав людини та навколишнього середовища Девід Бойд, який назвав це рішення «історичним проривом».

    За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 13,7 мільйона смертей на рік, або 24,3% загальносвітового показника, спричинені екологічними ризиками, такими як забруднення повітря та хімічний вплив.

    Нагадаємо, експерти ООН називають забруднення повітря «невидимим убивцею». Від його наслідків щороку помирають 7 млн осіб.

    Читайте також:
    Теги: США Японія ООН Китай криза Індія повітря Марокко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ООН вперше визнала чисте довкілля невід'ємним правом людини