ООН вперше визнала чисте довкілля невід'ємним правом людини

Росія, Індія, Китай і Японія утрималися від голосування

У Женеві на 48-й сесії Ради ООН із прав людини ухвалили резолюцію, що визнає доступ до безпечного та чистого довкілля як фундаментальне право людини. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За відповідну резолюцію проголосували переважна більшість країн, попри критику з боку США та Великобританії.

Текст резолюції був запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією.

Сполучені Штати не голосували взагалі, оскільки наразі вони не входять до складу Ради, що складається з 47 членів.

Резолюція, яка вперше обговорювалася в 1990-х роках, не має обов'язкової юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових процесах із питань клімату, кажуть, що це може допомогти їм сформувати аргументи у справах, що стосуються довкілля та прав людини.

«Це може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щорічно спричиняє понад дев'ять мільйонів передчасних смертей», – сказав спеціальний доповідач ООН із прав людини та навколишнього середовища Девід Бойд, який назвав це рішення «історичним проривом».

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 13,7 мільйона смертей на рік, або 24,3% загальносвітового показника, спричинені екологічними ризиками, такими як забруднення повітря та хімічний вплив.

Нагадаємо, експерти ООН називають забруднення повітря «невидимим убивцею». Від його наслідків щороку помирають 7 млн осіб.

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