У ВООЗ звинуватили брудне повітря у важкому перебігу Covid-19

Якість повітря впливає на те, як організм реагує на коронавірус, кажуть медики

Директорка департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із питань навколишнього середовища і здоров'я Марія Нейра заявила, що погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу Covid-19.

«Погана якість повітря, яким ми дихаємо, є серйозним фактором для гострих і хронічних респіраторних захворювань, а також серцево-судинних. На додаток до цього, вплив забрудненого повітря призводить до захворювань, які підвищують ризик розвитку важкого Covid-19 при зараженні ним», – заявила Нейра.

За її словами, в умовах відновлення після пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

Експертка ВООЗ додала, що зараз 90% населення Землі «дихають повітрям, яке не відповідає рекомендованим ВООЗ стандартам».

Нагадаємо, Київ опинився в десятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям.

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