ООН звернулась до Nestle, PepsiCo, Mars і Сolgate-Palmolive

Експерти вважають, що необхідно залучати компанії до зменшення викидів для стримування кліматичних змін

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) закликала 150 компаній, серед яких Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars та Сolgate-Palmolive, змінитися заради порятунку планети від глобального потепління. Про це повідомляє Reuters.

Від фірм зажадали посприяти припиненню вирубки тропічних лісів та виключити пов'язану зі знищенням дерев сировину зі своїх ланцюжків поставок.

За даними IPCC, на вирубку лісів припадає близько 11% щорічних світових викидів парникових газів. Дослідники зазначили, що з фірм, що увійшли до дослідження, лише десять досягли відчутних успіхів у боротьбі зі знищенням дерев. Фахівці заявили, що компанії, діяльність яких пов'язана з вирубуванням лісів, не досягнуть поставленої мети щодо клімату – повної компенсації шкідливих емісій до 2050 року.

Експерти вважають критично важливим залучати компанії до зменшення викидів для стримування кліматичних змін. Виключення пов'язаної з вирубуванням лісів сировини з ланцюжків постачання найбільших виробників споживчих товарів в ООН назвали науковою необхідністю.

Згідно з іншою доповіддю, підготовленою некомерційною організацією Global Canopy спільно з ініціативами у сфері сталого розвитку Science Based Targets та Accountability Framework, 58% компаній, критично важливих для вирішення проблеми вирубування лісів, досі не взяли на себе зобов'язання щодо досягнення нульових викидів вуглецю.

Нагадаємо, раніше Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикається з 50% ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року. Заступник директора Всесвітньої метеорологічної організації з клімату Макс Діллі зазначив, що втрати й збитки, пов'язані зі зміною клімату, посилюються.

Також раніше стало відомо, скільки збитків отримав клімат Європи за 40 років.

Також вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року, світові лідери зобов'язалися не допустити перевищення довгострокового порогу в 1,5º С, але досі не змогли скоротити викиди, що викликають потепління клімату. Нинішня діяльність і поточна політика світових держав ведуть до того, що до кінця століття клімат планети потеплішає приблизно на 3,2ºС.

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