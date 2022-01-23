Експертка розповіла, як зміна клімату вплине на українське фермерство

Потепління спричинить зниження врожайності на 25%

Після підвищення середньої глобальної температури на 2°С врожайність усіх сільгоспкультур зменшиться на 20-25%. Про це повідомила керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, пише AgroPortal.

«Глобальна зміна клімату є головним викликом для всього світу. Погода змінюється, і найбільш чутливим до цього явища є сільське господарство. За прогнозами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату ООН, до кінця ХХІ століття температура на планеті може підвищитися на 3-6°С. Щоб уникнути її подальшого підвищення, до 2030 року потрібно скоротити на 40%, порівняно з показниками 2010 року вуглецеві викиди, але поки країни світу не досягли згоди у шляхах вирішення цього питання», – зазначила Тетяна Адаменко.

Вона додала, що в Україні 2019-2020 роки стали рекордними за показниками плюсової температури: саме в цей період фіксувалося її збільшення на 3°С.

«Ці роки стали прообразом майбутніх кліматичних змін в Україні», – відзначила експертка.

За її словами, на більшій частині території країни останні 20 років перевищені температурні показники. Найбільше потерпають від таких змін східні області. Дія високих температур негативно впливає на врожайність сільгоспкультур.

«В Україні можна вирощувати вже всі культури, які вимагають підвищеного теплозабезпечення. Але водночас у звичних для нас сільгоспкультур через високі температури скорочується період вегетації та знижується врожайність», – уточнила Тетяна Адаменко.

Вона також відмітила, що через підвищення температури зменшується кількість опадів і змінюється рівень зволоженості, посилюється ризик збільшення посух, що є негативним трендом для сільського господарства.

Нагадаємо, раніше метеорологиня назвала позитивні наслідки для України від глобального потепління.

Також кліматолог назвав стихійні лиха, які загрожують Україні.

Як відомо, зміна клімату найсильніше вдарить по економіці пʼяти областей – Світовий банк.

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