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Операція ЗСУ в Курську вплинула на російські плани по всій лінії фронту – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Операція ЗСУ в Курську вплинула на російські плани по всій лінії фронту – ISW
Вторгнення українських військ до Курської області вплинуло на перебіг воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості росіян навіть після завершення наступу на Покровсь
фото з відкритих джерел

У звіті також назвали військові з'єднання, які росіяни перекинули до Курської області

Останні військові дії українських сил у Курській області зірвали заплановану атаку Росії на Сумську область та суттєво вплинули на здатність російських військ організовувати майбутні наступальні операції на півночі України. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

У нещодавньому інтерв'ю Олександр Сирський зазначив, що основними цілями української операції було перешкодити російським військам використовувати Курську область як базу для підготовки нападів на українські території.

Іншими завданнями були відволікання російських військ з інших регіонів України, створення зони безпеки на північному кордоні, взяття військовополонених та підняття морального духу українських сил.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія змушена була перекинути «десятки тисяч»  військових до Курської області, щоб реагувати на дії українських військ. Серед цих сил – підрозділи елітних повітряно-десантних військ, які раніше планували використовувати для наступальних операцій на інших напрямках в Україні. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) згадується, що до Курської області були перекинуті частини 56-го полку (7-ї дивізії повітряно-десантних військ), а також 11-та та 83-тя бригади повітряно-десантних військ.

Аналітики ISW зазначають, що хоча російське командування покладається на ці підрозділи, залучені війська, ймовірно, не зможуть витіснити українські сили з захоплених територій, якщо ті вирішать їх обороняти.

Крім того, за інформацією ISW, російське командування передислокувало щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу з напрямку Покровська до Курської області. 

Згідно з оцінками ISW, «вторгнення» ЗСУ до Курської області кидає виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні. Росія утримувала цю ініціативу щонайменше з листопада 2023 року, що дозволяло її військовому командуванню визначати місця, час та умови бойових дій. Однак останні події ставлять під сумнів здатність російських сил продовжувати успішні наступальні операції.

«Суттєва додаткова передислокація російських військ з лінії фронту в Україні, скоріш за все, буде необхідна для того, щоб дозволити Росії відновити контроль над своєю територією в Курській області. За даними представників розвідки США, це суттєво вплине на наступальні операції росіян та їхню здатність готуватися до майбутніх операцій», – йдеться у звіті ISW

Раніше Сирський повідомив, що Росія перекинула до Курської області близько 30 тисяч військових у відповідь на українську операцію. За оцінками розвідки США, додаткова передислокація російських військ з лінії фронту в Україні, ймовірно, буде необхідна для відновлення контролю над ситуацією в Курській області, що суттєво послабить російські наступальні можливості.

Аналітики ISW переконані, що передислокація таких значних сил у Курську область матиме довгостроковий негативний вплив на здатність Росії готуватися до майбутніх наступів в Україні, оскільки їй доведеться розподіляти ресурси між кількома напрямками, що послабить її загальний військовий потенціал.

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Теги: військові Олександр Сирський

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