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Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано
Цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

У серпні стартує зведення I черги будівництва кладовища під Києвом

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу починається у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочнеться паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано фото 1
дані ProZorro

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Загалом, меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв. Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано фото 2
дані ProZorro

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

«Чого так відбулося, що лише консорціум зайшов на тендер? Це дуже прикро. Ми хотіли справжньої змагальності. Напевно, є якісь обставини, які не дозволили цього зробити. Можливо, хтось не хоче працювати на великому державному об’єкті, бо це завжди скандал і хейт…» – так пояснив безконкурентний тендер керівник «Національного військового меморіального кладовища» Ярослав Пронюткін.

Крім цього, моніторинговий ресурс DoZorro виявив потенційний зв’язок між переможцем тендера на будівництво національного військового кладовища та його проєктантом. Також фахівці перевірили ціни на будівельні матеріали – вони загалом ринкові, суттєвих переплат наразі не виявлено. Однак оскільки ціна у договорі динамічна, вартість ресурсів можуть підвищити у процесі його виконання.

Варто наголосити: 7 серпня, коли був підписаний контракт, високопосадовці з міністерства у справах ветеранів, міністерства довкілля, міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, міністерства внутрішніх справ, Нацполіції та прокуратури за участю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця провели захід, на якому озвучили проблемні моменти з будівництва кладовища. Зазначалося, що окремі представники громади села Мархалівка на Київщині виступають проти появи цього кладовища поблизу їхнього населеного пункту. Зокрема, люди проти вирубки лісів, а також можливого забруднення води, яку вони беруть із криниць. Крім цього, протестувальники не хочуть, щоб їхні діти бачили похоронні процесії.

Водночас присутні посадовці і силовики запевнили: наразі жодних порушень не виявлено. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що питання створення Національного меморіалу, вкрай важливе і воно давно повинно було бути завершене. Іще він ініціював спільно з експертами проведення моніторингового візиту на будівельний майданчик Національного військового меморіального кладовища.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Після появи факту про російський зв’язок одного з колишніх співвласників учасника консорціуму, про який першим написав «Главком», держустанова зажадала пояснення у компанії-переможця, опублікувавши офіційну заяву: «…у зв’язку з інформацією, що з'явилася у ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у одного з співвласників консорціуму, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» звернулася до консорціуму «Білдінг Юа» з проханням надати відповідні пояснення».

Іще в історії з будівництвом Національного військового меморіального кладовища з’явилися нові деталі. Консорціум «Білдінг Юа», який отримав право на будівництво першої черги об’єкта, складається з компаній та фахівців, які мають зв’язок із одіозним куратором проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика.

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Теги: війна кладовище військові тендер ProZorro

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