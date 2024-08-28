ISW показав 245 військових об’єктів РФ, які могла б уразити Україна

У радіус дії Atacms входять 245 російських об’єктів, з яких 16 є авіабазами

Західні партнери не дозволяють Україні бити наданою ними зброєю углиб російської території. Інститут вивчення війни (ISW) представив список об’єктів із зазначенням координат та інтерактивну карту, щоб проілюструвати, як обмеження США на використання Україною ракет Atacms обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

За даними ISW, у радіус дії Atacms входять 245 російських військових і воєнізованих об’єктів, з яких лише 16 (6,5%) є авіабазами.

Як наголошують аналітики ISW передислокація Росією бойових літаків з аеродромів, які перебувають в межах радіусу дії Atacms, не зменшує важливість українського запиту до США на застосування далекобійної американської зброї по території РФ.

Максимальний радіус дії українських Himars, які США дозволяють Україні обмежено використовувати в Росії, охоплює 20 таких об’єктів. Щонайменше 225 відомих об’єктів перебувають в радіусі дії Atacms, але не в радіусі дії Himars.

Зазначається, що принаймні 209 із 245 (понад 85%) відомих російських військових об’єктів у зоні дії Atacms не є авіабазами.

Нагадаємо, з тих пір, як Україна почала отримувати ракети Atacms, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

За оцінкою Інституту вивчення війни, удари ЗСУ далекобійною зброєю по російських військових цілях у тилу Росії мають вирішальне значення для зниження військової спроможності ворога на фронті. Зняття обмежень на удари західною зброєю дозволять ЗСУ вразити широке коло важливих цілей.

ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет Atacms, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Тільки 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові перекинули активи з усіх інших 233 об'єктів.