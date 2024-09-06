У Курській області Росії цивільні перебувають у повній безпеці у населених пунктах, які контролюють українські військові

Українські військові, які проводять операцію в Курській області Росії, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення, що різко контрастує з діями російської армії на окупованих територіях України. Західні журналісти відзначають, що Україна прагне показати, що не опуститься до рівня жорстокості, яку Росія проявила в таких містах, як Буча. Про це пише видання Politico.

«Ідея про те, що російські громадяни перебувають у безпеці на територіях, зайнятих українськими військами, є частиною ширшого наративу з боку Києва, який прагне відокремити себе від зазвичай жорстокої окупації України Росією, а також не втратити підтримки своїх західних союзників», – йдеться у матеріалі.

Поведінка Росії в Україні, включаючи невибіркові напади на цивільні об'єкти, тортури та масові вбивства, порушує закони війни. Україна ж, навпаки, намагається дотримуватися міжнародного права та забезпечувати гуманітарні потреби місцевих жителів у Курській області.

«Воно варіюється від невиборчих нападів на цивільні об'єкти, такі як житлові будинки, вокзали та торгові центри, до тортур та масових вбивств російськими військами в районах окупованих міст, таких як Буча – за що Україна хоче, щоб Росія притяглася до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС)», – зазначають журналісти.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість відрізнятися від агресора та зберігати людяність навіть у найскладніших умовах війни. Українські військові не займаються мародерством, допомагають місцевим жителям продуктами, водою та ліками, відновлюють водопостачання та надають медичну допомогу.

«Для нас важливо не бути схожими на тих, хто приніс нам війну з пограбуваннями та зґвалтуваннями. Я дуже пишаюся нашими солдатами, що у нас немає нічого подібного. Це також впливає на ставлення міжнародної спільноти до вторгнення. І ви бачите ставлення до цієї операції, хоча партнери не знали, що вона станеться. Це тому, що ми поводимося як люди», – сказав президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання Politico під час пресконференції у Києві минулого тижня.

Солдат ЗСУ Віталій, який знаходиться в Курській області РФ, розповів, що родом із міста Лиман у Донецькій області, яке було окуповано Росією у перші дні вторгнення, а потім звільнено восени 2022 року.

«Їхні речі не становлять для нас жодної цінності, вони чужі. Але ми дозволяємо місцевим жителям брати деякі предмети першої потреби з місцевих магазинів, коли вони просять. Ми просто просимо їх бути розсудливими та брати те, що їм справді потрібно», – сказав Віталій.

За його словами, українські військовослужбовці не зацікавлені у мародерстві на російських теренах. Видання пише, що українська армія в Курській області допомагає місцевим жителям продуктами харчування, водою та ліками, які військові зазвичай привозять із міста Суми.

Київ закликав Москву офіційно подати заявку на гуманітарний коридор, щоб дозволити місцевим жителям виїхати, але Кремль поки що не відреагував, повідомила колишня віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині.