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Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі

Також сили США знищили у Червоному морі один надводний дрон бойовиків

Вчора, 8 серпня, американські військові провели ряд операцій у підконтрольних хуситам районах Ємену та в Червоному морі, результатом яких стало знищення двох ракет, наземної станції управління і одного надводного дрона бойовиків.

Згідно з заявою Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), ці дії були спрямовані на усунення  загрози, яку представляла зброя підтримуваних Іраном хуситів.

Військові США знищили дві протикорабельні крилаті ракети і наземну станцію управління, розташовану в Ємені. Ці системи могли бути використані для атак на морські та сухопутні цілі, що створювало загрозу для торгових і військових суден у регіоні.

Окрім цього, в Червоному морі було знищено безпілотний надводний дрон хуситів, який також становив загрозу для судноплавства та сил коаліції.

У CENTCOM підкреслили, що ці операції були необхідні для захисту американських і союзних сил, а також для забезпечення безпеки морських торгових шляхів. Військове відомство США також зазначило, що «безрозсудна та небезпечна поведінка хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та безпеці».
 

Нагадаємо, раніше єменські хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані.

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Теги: військові зброя

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