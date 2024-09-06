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Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
Зеленський виступив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 кв. км у Курській області»

Під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових вбитими та пораненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина територій була взята під контроль нашими силами у боях. Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили близько 6 тис. солдатів убитими та пораненими, лише у Курській області. А також десятки тисяч військ в інших зонах бойових дій», – зазначив він.

За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

Сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Глава держави зазначив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. 

Раніше глава держави повідомив, що військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.

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Теги: росія армія Володимир Зеленський президент втрати наступ

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