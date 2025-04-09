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«Метінвест» почав завозити коксівне вугілля з США

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» почав завозити коксівне вугілля з США
«Метінвест» Ахметова почав завозити коксівне вугілля з США для підтримки роботи української металургії
фото: metinvestholding.com

«Виробництво металургійного вугілля вже відіграє важливу роль у сприянні економічному зростанню та розвитку інфраструктури в самих США»

В Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване Групою «Метінвест». Балкер Bison привіз 80 тисяч тонн вугілля з власного підприємства Групи в США – United Coal Company (UCC), яке допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів Групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи.

«Метінвест» надалі очікує отримувати по одному кораблю з 80 тисячами тонн американського коксівного вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб «Запоріжсталі» та «Каметсталі».

«Попри надскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора, ми мобілізували увесь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі. Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту. Попри те, що імпортне коксівне вугілля дорожче за українське через логістику, це важливий крок, щоб допомогти економіці України», – зазначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

«Метінвест» призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації для співробітників. Покровська вугільна група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання «Метінвесту», а також постачало значні обсяги споживачам як в Україні, так і за її межами.

Після призупинення роботи активу «Метінвест» перейшов на альтернативні джерела коксівного вугілля. Серед запроваджених заходів – використання накопичених запасів, додаткове постачання коксівного вугілля та коксу зі сторони, а також збільшення постачання з UCC.

«Виробництво металургійного вугілля вже відіграє важливу роль у сприянні економічному зростанню та розвитку інфраструктури в самих Сполучених Штатах. З огляду на нещодавні події, українські підприємства Групи «Метінвест» потребують стабільного й надійного постачання коксівного вугілля для підтримання безперервного виробництва сталі. Ми повністю підтримуємо «Метінвест» і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні», – зазначив генеральний директор United Coal Company Джон Шродер.

United Coal Company – виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану у 2004 році, Група «Метінвест» придбала у квітні 2009 року.

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Теги: вугілля Україна Рінат Ахметов

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