22 березня – працівників якої професії треба привітати? Все про цей день
Сьогодні відзначають професійне свято таксисти всього світу. У далекому 1907 році в Лондоні з’явилися автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками – таксиметрами. Тому такий міський транспорт почали називати таксі, а водіїв, відповідно, – таксистами
Сьогодні, 22 березня, Всесвітній день води. Віряни вшановують пам'ять священномученика Василя. 758-й день війни в Україні.
Всесвітній день води
Свято було засноване за ініціативи ООН, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою, спонукати населення різних країн світу використовувати воду більш ефективно. День заснували під час Конференції ООН з довкілля та розвитку, яка відбувалася 1992 року в Ріо-де-Жанейро.
Міжнародний день тюленя
Свято було створене для привернення уваги до важливості тюленів і їхньої ролі в підтриманні балансу морської екосистеми. Вперше його відсвяткували ще 1982 року.
День таксиста
Професійне свято. Дату обрали на честь початку роботи у Лондоні кебів — це були екіпажі для перевезення пасажирів із лічильником. Сталося це 1907 року.
Що сьогодні за церковне свято
22 березня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Василя. Він жив у IV столітті. У той час імператором був Юліан Відступник, який повернув язичництво. За віру неодноразово піддавався тортурам та був у вигнанні. Під час катувань Василю щодня відрізали шматок шкіри. Але він не відмовився від Христа, за що його проштрикнули залізним прутом.
Що не можна робити 22 березня
- Не можна виносити сміття з двору, накличете на себе біду.
- Краще відмовитися від прання, тому що у мокрі речі може залізти усіляка нечисть.
- Заборонено лаятися, лихословити, сваритися.
Народні прикмети і традиції на 22 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: навколо сонця червоні кола — рік буде врожайним;
- в небі сині хмари — до теплої, але дощової погоди;
- з північного боку почав відтаювати мурашник — літо буде довгим та спекотним.
Іменини
Які сьогодні іменини: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.
Талісманом людини, народженої 22 березня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався "королем" серед самоцвітів. Вірили, що він притягує любов та талан.
Цього дня народилися:
1938 рік — український письменник Савченко Віктор Васильович;
1953 рік — український політик Матвієнко Анатолій Сергійович;
1966 рік — український учений, історик, археолог, учасник місії "Чорний тюльпан", краєзнавець, викладач, музикант, учасник російсько-української війни (загинув 2023 року) Юрій Коваленко.
Пам’ятні дати 22 березня
1312 рік — під тиском Філіпа IV Вродливого на В'єннському соборі Папа Римський Климент V розпускає чернечо-лицарський орден тамплієрів;
1841 рік — у США отримали патент на виробництво крохмалю;
1848 рік — Венеція оголошує про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії;
1876 рік — ухвалюють конституцію Іспанії;
1882 рік — конгрес США забороняє багатоженство;
1888 рік — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворюють найстарішу у світі Англійську футбольну лігу;
1894 рік — проводять першу хокейну гру за Кубок Стенлі;
1895 рік — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр проводять демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки;
1904 рік — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі публікують кольорову фотографію;
1907 рік — у Лондоні з'являються перші таксі з лічильниками;
1922 рік — Польща відбирає Віленський край у Литви;
1933 рік — біля Мюнхена починає діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в'язнів;
1935 рік — в етер виходить перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;
1939 рік — Литва вимушено передаж Німеччині Клайпеду (Мемель);
1941 рік — Чорнобиль (Київська область) отримує статус міста;
1945 рік — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван засновують в Каїрі Лігу арабських держав;
1957 рік — Американська асоціація лікарів заявляє, що сигаретний дим викликає рак;
1989 рік — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" встановлюють 109 світових рекордів;
1993 рік — "Intel" представляє свій перший оригінальний процесор Pentium;
1999 рік — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;
2006 рік — Папа Римський припиняє використовувати титул "Патріарх Заходу", що вживався від 450 року.
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