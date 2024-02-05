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Падіння російського гелікоптера Мі-8: з'явилися кадри з місця події (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння російського гелікоптера Мі-8: з'явилися кадри з місця події (фото, відео)
Уламки вертольота виявлені за 11 км від берегової лінії Онезького озера
фото: телеграм-канал Shot

Співробітники МНС виявили місце аварії приблизно за 20 км від села Дерев'яне Пріонезького району Карелії

На місці падіння російського вертоліта Мі-8,  який був знайдений на Онезькому озері в Карелії,  розпочали роботу водолази. Глибина озера у цьому місці сягає 50 м. Про це інформує російське медіа Shot.

Також видання публікує кадри з місця аварії.

Уламки вертольота виявлені за 11 км від берегової лінії Онезького озера. Вертоліт належав Північно-Західному авіаційно-рятувальному центру МНС. На борту було три члени екіпажу, всі вони загинули.

Як зазначається, до пошуків підключили телекерований підводний апарат «Фалькон», здатний занурюватись на 300 м. «Командир повітряного судна Євсєєв В.М. – родом із Саранська, там у нього була своя школа пілотів для дітей та підлітків», – йдеться в повідомленні.

Падіння російського гелікоптера Мі-8: з'явилися кадри з місця події (фото, відео) фото 1

Слідство розглядає кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 МНС Росії в Карелії, серед них помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки.

Як повідомлялося, на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.  Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.

Згодом стало відомо, що у Росії знайшли місце падіння та уламки вертольота Мі-8, який увечері 4 лютого зник із радарів. У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне». Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

Теги: гелікоптер вертоліт росія

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