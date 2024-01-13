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Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією
Естонія планує мінувати кордон з РФ
фото з відкритих джерел

Для будівництва оборонних споруд на кордоні з РФ Естонії необхідно дотриматися трьох умов

Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією, зокрема, планує встановити протипіхотні та протитанкові міни. Про це заявив заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу підполковник запасу Лео Куннас, пише ERR.

За його словами, для будівництва оборонних споруд на кордоні з РФ необхідно дотриматися трьох умов.

«Перше – ми повинні замінити запаси інженерних матеріалів і мін, які ми віддали Україні. Наприклад, ми віддали дуже велику кількість протитанкових мін. Ми повинні негайно замінити їх, а потім отримати більше мін, вибухівки та боєприпасів», – заявив Куннас.

Наступним кроком, за його словами, має стати денонсація Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін усіма країнами Балтії. А по-третє, Естонії слід почати виробництво власної військової вибухівки, яку можна було б використовувати в протитанкових, протипіхотних, мінно-тральних мінах і артилерійських снарядах.

«Такі виробничі потужності були б важливі для нас, тому що їхня кількість теж дуже велика. Щойно ми зробимо все це, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо почати серйозно будувати оборонні об'єкти», – сказав він.

Нагадаємо, Естонія планує розбудувати високотехнологічну сучасну прикордонну інфраструктуру. У грудні завершилося будівництво 40-кілометрового паркану вздовж південного кордону із Росією.

Як повідомлялося, Естонія розглядає можливість закриття кордону з Росією через міграційні атаки, організовані в РФ.

Раніше на прикордонному переході між Естонією та РФ з'явилися «зуби дракона». Їх встановили на мосту в Нарві, що є прикордонним переходом поблизу російського Івангорода.

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Теги: Естонія кордон росія

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