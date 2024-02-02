Ігнат пояснив, чому росіяни стали частіше застосовувати балістику

Балістику можуть збивати лише спеціальні системи ППО

Російські окупаційні війська під час повітряних атак України почали частіше застосовувати балістичні ракети. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Нагадаємо, це «Іскандер-М», аеробалістична ракета «Кинджал», «Х-22» – крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії уже при заході на ціль, зенітні керовані ракети С-300», – розповів він.

За словами Ігната, росіяни розуміють, що Україна має певні спроможності щодо збиття «шахедів» та крилатих ракет, тому застосовує балістику, яку можуть збивати лише спеціальні системи ППО, яких в України не так багато.

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Триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено.