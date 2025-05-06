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Україна повернула з російського полону 205 воїнів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян
фото: телеграм / Володимир Зеленський

Нинішній обмін є пʼятим у цьому році

Із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», – йдеться у повідомленні президента.

Україна повернула з російського полону 205 воїнів фото 1
фото: телеграм / Володимир Зеленський

Зеленський подякував партнерам, Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. «Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей», – додав він.

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фото: телеграм / Володимир Зеленський

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. 

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Як повідомлялося, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина.

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Теги: обмін полоненими обмін війна

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