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Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети
За словами Трампа, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу
фото: REUTERS/Kevin Lamarque

«Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети»

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. Як передає «Главком», про це він сказав у Білому домі.

За його словами, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

«Він (Зеленський – ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети», – заявив Трамп.

Президент США фактично поклав відповідальність за вторгнення Росії на Україну.

Незадовго до цього, Трамп поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

«Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку. Але це вже минуле. Тепер ми мусимо зупинити її, і швидко. Дуже сумно!» – підсумував Трамп.

Раніше Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини. «Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну.

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Теги: Дональд Трамп війна ракета

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