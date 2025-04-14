Росія атакувала Одесу дронами: головне за ніч

В Одесі пошкоджено лікарню, житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі

РФ атакувала Одесу безпілотниками та пошкодила лікарню, у Росії у місті Алексин лунали вибухи, сенатор Грем закликав запровадити нові санкції проти росіян, а Трамп презентував пам’ятник самому собі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 14 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

РФ атакувала Одесу

13 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Трухав розповідає, що внаслідок атаки безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

За словами Турханова, окрім лікарні, також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та машини. Крім того, постраждало п’ять осіб.

У Росії лунали вибухи

У ніч на 14 квітня у російському місті Алексин пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, загалом у Алексині було чутно щонайменше п’ять потужних ударів.

Попередньо повідомляється, що ймовірною ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль. Зазначається, що дрони були знищені у повітрі ще до того, як наблизилися до об’єкта.

Нові санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із закликом до запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X, повідомляє «Главком».

У дописі політик звинуватив російську владу у «варварському нападі» на християнських вірян в Україні, маючи на увазі атаку на Суми. Грем назвав цей обстріл відповіддю кремлівського лідера Володимира Путіна на спроби досягти припинення вогню та встановити мир.

«Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення», – зауважив сенатор.

Пам’ятник для Трампа

Президент США Дональд Трамп урочисто відкрив власний пам’ятник у гольф-клубі Trump International Golf Club. Подарунок у вигляді статуї йому зробив бізнесмен Ентоні Константіно. Відповідне повідомлення з’явилося в неділю, 13 квітня, на сторінці підприємця в соцмережі X, повідомляє «Главком».

Ентоні Константіно, генеральний директор компанії Sticker Mule та колишній кандидат у Конгрес від штату Нью-Йорк, вручив Трампу пам’ятник, який відтепер постійно розміщуватиметься на території міжнародного гольф-клубу Trump International.

Монумент встановлений на кам’яному постаменті з вигравіруваним ім’ям Константіно. У повідомленні підкреслюється, що під час відкриття Трамп перебував у піднесеному та жартівливому настрої.