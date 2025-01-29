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У Придністров'ї з'явився меморіал «жертвам енергетичної кризи»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Придністров'ї з'явився меморіал «жертвам енергетичної кризи»
Люди, які згоріли або отруїлися чадним газом під час енергетичної кризи в окупованому Росією регіоні Молдови
скріншот з відео

Місцеві мешканці поклали обігрівач біля портретів загиблих

У Придністров'ї з'явився меморіал, присвячений загиблим під час енергетичної кризи. Він з'явився біля пам'ятника першої електростанції в регіоні. Про це повідомляє телеканал ТСВ.

Створили об'єкт жителі Тирасполя. Вони поклали квіти, свічки і обігрівач біля портретів загиблих, які отруїлися чадним газом або згоріли. Їх смерть пов’язують із зупинкою російського газу та спробою обігрітись неякісними приладами.

Люди, які згоріли або отруїлися чадним газом під час енергетичної кризи
Люди, які згоріли або отруїлися чадним газом під час енергетичної кризи
скріншот з відео

Як повідомив глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський, через енергетичну кризу сотні тисяч громадян майже місяць живуть у неопалюваних квартирах узимку, тут зареєстровано сплеск застудних захворювань, особливо часто хворіють діти. За його словами, в останній тиждень кількість пацієнтів у місцевих лікарнях зростає в середньому на 150-170 осіб на добу.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що згода невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви.

До слова, ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров’я. Поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров’я.

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Теги: Придністров'я газ Молдова пам'ятник

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