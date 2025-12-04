Pantone обрав головний колір 2026 року

Cloud Dancer – колір 2026 року, натхненний природними відтінками пір'я

Інститут кольору обрав Cloud Dancer (Pаntone11-4201) завдяки його здатності заспокоювати та символізувати новий початок. Про це повідомляє CNN.

«Цей не зовсім білий відтінок має як холодні, так і теплі півтони, що відрізняє його, скажімо, від чистого аркуша паперу», – зазначила Лорі Прессман, віцепрезидентка Pantone, яка з 1999 року прогнозує колірні тренди.

За її словами, яскраво-білий колір асоціюється з «ізоляціонізмом», тому що він холодний. Натомість колір Cloud Dancer більше натхненний природними сіро-білими відтінками пір'я, які повинні викликати почуття «чесності» та «автентичності».

Нагадаємо, що Pantone назвав шоколадно-коричневий Mocha Mousse головним кольором 2025 року. «Пробуджуючий спогади м'який коричневий» та «теплий насичений відтінок» – так характеризують його в пресрелізі Pantone. Його порівнюють з какао, кавою та шоколадом, відтінок апелює до нашого прагнення до комфорту.

Кольором 2024-го був «Персиковий пушок» (13-1023 Peach Fuzz), відтінком 2023 року був яскраво-рожевий Viva Magenta («нетривіальний червоний для нетривіальних часів»), а кольором 2022 був обраний фіолетовий Very Peri, а кольорами 2021-го – насичений сірий (17-5104 Ultimate Gray) і яскравий жовтий (13-0647 Illuminating).