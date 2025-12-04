Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Pantone обрав головний колір 2026 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Pantone обрав головний колір 2026 року
Pantone обрав колір 2026 року, який символізує новий початок
фото: CNN

Cloud Dancer – колір 2026 року, натхненний природними відтінками пір'я

Інститут кольору обрав Cloud Dancer (Pаntone11-4201) завдяки його здатності заспокоювати та символізувати новий початок. Про це повідомляє CNN.

«Цей не зовсім білий відтінок має як холодні, так і теплі півтони, що відрізняє його, скажімо, від чистого аркуша паперу», – зазначила Лорі Прессман, віцепрезидентка Pantone, яка з 1999 року прогнозує колірні тренди.

За її словами, яскраво-білий колір асоціюється з «ізоляціонізмом», тому що він холодний. Натомість колір Cloud Dancer більше натхненний природними сіро-білими відтінками пір'я, які повинні викликати почуття «чесності» та «автентичності».

Нагадаємо, що Pantone назвав шоколадно-коричневий Mocha Mousse головним кольором 2025 року. «Пробуджуючий спогади м'який коричневий» та «теплий насичений відтінок» – так характеризують його в пресрелізі Pantone. Його порівнюють з какао, кавою та шоколадом, відтінок апелює до нашого прагнення до комфорту.

Кольором 2024-го був «Персиковий пушок» (13-1023 Peach Fuzz), відтінком 2023 року був яскраво-рожевий Viva Magenta («нетривіальний червоний для нетривіальних часів»), а кольором 2022 був обраний фіолетовий Very Peri, а кольорами 2021-го – насичений сірий (17-5104 Ultimate Gray) і яскравий жовтий (13-0647 Illuminating).

Читайте також:

Теги: мода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
Pantone обрав головний колір 2026 року
Pantone обрав головний колір 2026 року
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua