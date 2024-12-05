Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року
Шоколадно-коричневий відтінок стане максимально популярним у наступному році
фото із відкритих джерел

Найпопулярніший колір наступного року називають «спокійним», і порівнюють з какао, кавою та шоколадом

Pantone назвав шоколадно-коричневий Mocha Mousse головним кольором 2025 року. «Пробуджуючий спогади м'який коричневий» та «теплий насичений відтінок» – так характеризують його в пресрелізі Pantone. Його порівнюють з какао, кавою та шоколадом, відтінок апелює до нашого прагнення до комфорту.

USA Today цитує віцепрезидента Pantone Лорі Прессман, яка характеризує відтінок як «приємний коричневий, що дає заспокійливе тепло». Він «викликає бажання взяти ложку».

Інститут Pantone відстежує тренди кольорів та щорічно оголошує кольори року, які можуть використовуватися дизайнерами та виробниками у роботі.

Цього року Pantone вперше використовує колір року у реальних інсталяціях. Як очікується, вони з'являться у Нью-Йорку, Шанхаї та Мумбаї. Перша така інсталяція з'явиться на лондонському оглядовому колесі. Також інститут кольору працює з комерційними партнерами для матеріального втілення Mocha Mousse: наприклад, у цьому відтінку з'являться стікери для нотаток.

Кольором 2024-го був «Персиковий пушок» (13-1023 Peach Fuzz), відтінком 2023 року був яскраво-рожевий Viva Magenta («нетривіальний червоний для нетривіальних часів»), а кольором 2022 був обраний фіолетовий Very Peri, а кольорами 2021-го – насичений сірий (17-5104 Ultimate Gray) і яскравий жовтий (13-0647 Illuminating).

Нагадаємо, Оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення пресслужби університету Oxford University Press. 

Читайте також:

Теги: рейтинг какао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Черная пятница»: как не переплатить и сэкономить деньги
«Черная пятница»: как не переплатить и сэкономить деньги
28 листопада, 13:19
Традиційно список очолили Honda та Lexus
Названі найкращі автомобілі, що з роками не втрачають у ціні
20 листопада, 18:44
Новорічна ніч у Європі справляє незабутнє враження
Найкращі міста Європи, щоб зустріти Новий рік: рейтинг
9 листопада, 04:50
Майк отримав 1 зірку
Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років
16 листопада, 13:05
Останній матч у рамках відбору на Євро U19 в листопаді збірна України зіграє у вівторок, 19 листопада, проти Нідерландів
Збірна України U19 вдруге поступилася у відборі на Євро-2025
16 листопада, 17:05
Олександр Усик
Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів року від GiveMeSport
27 листопада, 10:47
Рейтинг неангломовних країн, які найкраще знають англійську
Складено рейтинг країн, які найкраще говорять англійською: українці покращили результат
19 листопада, 07:48
В Україні вийшов Сталкер 2
Гра Stalker 2 Heart of Chornobyl перевантажила мережі по всій Україні
20 листопада, 23:17
Соцопитування у Британії продемонструвало цікавий тренд
Британці «проміняли» свого прем'єра на Трампа та Маска
1 грудня, 05:31

Соціум

«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року
«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року
У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу
Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців
Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
35K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
33K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
19K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua