«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року

Найпопулярніший колір наступного року називають «спокійним», і порівнюють з какао, кавою та шоколадом

Pantone назвав шоколадно-коричневий Mocha Mousse головним кольором 2025 року. «Пробуджуючий спогади м'який коричневий» та «теплий насичений відтінок» – так характеризують його в пресрелізі Pantone. Його порівнюють з какао, кавою та шоколадом, відтінок апелює до нашого прагнення до комфорту.

USA Today цитує віцепрезидента Pantone Лорі Прессман, яка характеризує відтінок як «приємний коричневий, що дає заспокійливе тепло». Він «викликає бажання взяти ложку».

Інститут Pantone відстежує тренди кольорів та щорічно оголошує кольори року, які можуть використовуватися дизайнерами та виробниками у роботі.

Цього року Pantone вперше використовує колір року у реальних інсталяціях. Як очікується, вони з'являться у Нью-Йорку, Шанхаї та Мумбаї. Перша така інсталяція з'явиться на лондонському оглядовому колесі. Також інститут кольору працює з комерційними партнерами для матеріального втілення Mocha Mousse: наприклад, у цьому відтінку з'являться стікери для нотаток.

Кольором 2024-го був «Персиковий пушок» (13-1023 Peach Fuzz), відтінком 2023 року був яскраво-рожевий Viva Magenta («нетривіальний червоний для нетривіальних часів»), а кольором 2022 був обраний фіолетовий Very Peri, а кольорами 2021-го – насичений сірий (17-5104 Ultimate Gray) і яскравий жовтий (13-0647 Illuminating).

Нагадаємо, Оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення пресслужби університету Oxford University Press.