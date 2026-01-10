Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували російський Вороніж

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували російський Вороніж
фото: соціальні мережі

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив факт атаки БпЛА

Увечері 10 січня Воронеж опинився під масованим ударом безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці та російські медіа, у різних частинах міста було чутно щонайменше двадцять потужних вибухів, пов'язаних із намаганнями сил ППО відбити атаку, передає «Главком».

За свідченнями очевидців, звуки вибухів та характерний гул двигунів дронів не вщухали понад три години. Серії гучних «хлопків» відбувалися з короткими інтервалами, а в небі утворилася густа димова завіса, яку зафіксували на фото та відео з багатьох районів міста.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив факт атаки, заявивши про роботу протиповітряної оборони. За його інформацією, при падінні уламків і пригнічених БпЛА пошкоджені скління і фасади в трьох житлових багатоквартирних і одному будинку, що будується. Ще в одному будинку сталося загоряння у квартирі, яке вже загашено. Крім того, пошкоджено щонайменше один автомобіль.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Теги: пожежа вибух росія

