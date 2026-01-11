Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків

Силовики стріляють у протестувальників та у звичайних перехожих, під вогонь можуть потрапити навіть діти

Медичний персонал іранських лікарень описує безпрецедентний рівень жорстокості під час придушення поточних протестів. Як повідомляє CNN, лікарні Тегерана, Шираза та інших міст переповнені пацієнтами з вогнепальними пораненнями, а в медичних закладах критично бракує крові для переливання, передає «Главком».

Лікарі з Нейшабура повідомляють, що силовики ведуть вогонь із дахів і терас. Під обстріл потрапляють не лише мітингувальники, а й звичайні перехожі, цілі сім'ї та медичні працівники, які повертаються додому.

Більшість загиблих, доставлених до моргів, мають кульові отвори в області голови та шиї. Очевидці повідомляють про жахливі випадки травмування дітей, зокрема 11-річного хлопчика.

Очна лікарня «Фарабі» в Тегерані зафіксувала аномальний сплеск пацієнтів (від 200 до 500 осіб) із пораненнями очей від гумових куль та шроту. Подібна тактика засліплення протестувальників уже використовувалася режимом у 2022 році, але зараз масштаби значно більші.

Ситуація в лікарнях Тегерана близька до колапсу. Хірурги працюють без зупину, приймаючи десятки людей із роздробленими кінцівками. В деяких закладах запаси крові вичерпані повністю, а лікарі в телефонних розмовах із колегами не стримують сліз через неможливість врятувати пацієнтів.

Через страх перед репресіями родичі загиблих часто намагаються забрати тіла з лікарень якнайшвидше. У Наджафабаді зафіксовані випадки, коли батьки ховали своїх дітей у тому ж одязі, в якому вони загинули, порушуючи традиційні релігійні обряди обмивання, аби встигнути до приходу силовиків.

Як відомо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За даними правозахисного агентства HRANA, лише за останні два тижні загинуло щонайменше 65 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2300 осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні.

Повідомлялося, що на тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.