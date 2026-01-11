Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків
фото з відкритих джерел

Силовики стріляють у протестувальників та у звичайних перехожих, під вогонь можуть потрапити навіть діти

Медичний персонал іранських лікарень описує безпрецедентний рівень жорстокості під час придушення поточних протестів. Як повідомляє CNN, лікарні Тегерана, Шираза та інших міст переповнені пацієнтами з вогнепальними пораненнями, а в медичних закладах критично бракує крові для переливання, передає «Главком».

Лікарі з Нейшабура повідомляють, що силовики ведуть вогонь із дахів і терас. Під обстріл потрапляють не лише мітингувальники, а й звичайні перехожі, цілі сім'ї та медичні працівники, які повертаються додому.

Більшість загиблих, доставлених до моргів, мають кульові отвори в області голови та шиї. Очевидці повідомляють про жахливі випадки травмування дітей, зокрема 11-річного хлопчика.

Очна лікарня «Фарабі» в Тегерані зафіксувала аномальний сплеск пацієнтів (від 200 до 500 осіб) із пораненнями очей від гумових куль та шроту. Подібна тактика засліплення протестувальників уже використовувалася режимом у 2022 році, але зараз масштаби значно більші.

Ситуація в лікарнях Тегерана близька до колапсу. Хірурги працюють без зупину, приймаючи десятки людей із роздробленими кінцівками. В деяких закладах запаси крові вичерпані повністю, а лікарі в телефонних розмовах із колегами не стримують сліз через неможливість врятувати пацієнтів.

Через страх перед репресіями родичі загиблих часто намагаються забрати тіла з лікарень якнайшвидше. У Наджафабаді зафіксовані випадки, коли батьки ховали своїх дітей у тому ж одязі, в якому вони загинули, порушуючи традиційні релігійні обряди обмивання, аби встигнути до приходу силовиків.

Як відомо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За даними правозахисного агентства HRANA, лише за останні два тижні загинуло щонайменше 65 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2300 осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

Повідомлялося, що на тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України. 

Теги: лікарня Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Ірані тривають 14-й день
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
Вчора, 18:57
Трамп знову пригрозив Ірану втручанням у разі розправ над протестувальниками
Трамп знову пригрозив Ірану втручанням у разі розправ над протестувальниками
Вчора, 02:27
Лідери Ірану намагаються припинити протести
Лідери Ірану стурбовані діями США у Венесуелі на тлі протестів
6 сiчня, 10:15
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46
Польські фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
30 грудня, 2025, 10:29
Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
30 грудня, 2025, 01:07
14 листопада ворожий «шахед» упав безпосередньо перед поліклінічним корпусом
Півтора місяця після атаки: який вигляд має столичний Інститут отоларингології (фото)
25 грудня, 2025, 11:44
Тунберг була заарештована за демонстрацію плаката, підтримуючи заборонену організацію
Поліція заарештувала активістку Тунберг під час пропалестинського протесту у Лондоні
23 грудня, 2025, 23:34
Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
19 грудня, 2025, 16:10

Соціум

Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків
Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків
Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua