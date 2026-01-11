Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії

У бункерах Швейцарії може розміститися більше людей, ніж проживає в країні

У Женеві звичайний на вигляд підземний паркінг у разі надзвичайної ситуації може перетворитися на повноцінний бункер, здатний вмістити понад дві тисячі людей. Проєктом займається інженер Крістіан Сінігалья, який спеціалізується на проєктуванні, будівництві та перевірці захисних укриттів у Швейцарії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті DW.

У мирний час такі об’єкти використовуються як паркінги або підвали, однак у разі війни чи катастрофи їх можна швидко переобладнати – достатньо зарити розсувні двері. У бункерах передбачені кухня, резервуари з водою обсягом до 186 тисяч літрів, генератори, а також спеціальні дезактиваційні кімнати на випадок ядерної або хімічної загрози. За словами Крістіана Сінігальї, запасів води достатньо щонайменше на п’ять днів автономного перебування.

Швейцарія традиційно робить ставку не на ведення воєн, а на захист цивільного населення. У країні налічується близько 370 тисяч укриттів – загалом вони здатні вмістити більше людей, ніж проживає в державі. За їхнім станом стежить Федеральне управління цивільної оборони. Згідно з правилами, під час будівництва житлових будинків власники зобов’язані або звести укриття, або зробити фінансовий внесок на спорудження громадських бункерів.

Інтерес до швейцарського досвіду зростає й за кордоном. Зокрема, Німеччина вже уклала угоду про тіснішу співпрацю зі швейцарською владою у сфері цивільного захисту. Хоча клієнтів із Німеччини у Крістіана Сінігальї поки немає, він переконаний, що це лише питання часу.

Думки щодо масової наявності бункерів у суспільстві різняться: одні вважають це параноєю, інші – необхідним запобіжним заходом на тлі воєн, кліматичних загроз і зростання нестабільності у світі. Сам Сінігалья наголошує, що його компанія не лише будує укриття, а й регулярно перевіряє їхню готовність – аж до дрібниць, таких, як стан аварійних виходів.

За його словами, після початку повномасштабної війни Росії проти України попит на перевірку та модернізацію бункерів зріс. Якщо раніше власники ставилися до таких перевірок із недовірою, то тепер самі просять провести їх якнайшвидше. У результаті швейцарські бункери перетворюються не лише на елемент національної безпеки, а й на перспективний експортний продукт.

Раніше мультимільйонер, підприємець та автор постапокаліптичних трилерів Джейсон Орвіс вперше відкрив свій масивний маєток для журналістів. Упродовж понад десяти років Орвіс перетворював 300 акрів (121,4 га) землі в Юті на укріплене поселення, здатне прогодувати 200 людей у ​​разі глобальної катастрофи.

Нагадаємо, у Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. Розташували його на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19.