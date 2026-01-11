Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
Інженер Крістіан Сінігалья, який спеціалізується на проєктуванні, будівництві та перевірці захисних укриттів
фото: скріншот із відео

У бункерах Швейцарії може розміститися більше людей, ніж проживає в країні

У Женеві звичайний на вигляд підземний паркінг у разі надзвичайної ситуації може перетворитися на повноцінний бункер, здатний вмістити понад дві тисячі людей. Проєктом займається інженер Крістіан Сінігалья, який спеціалізується на проєктуванні, будівництві та перевірці захисних укриттів у Швейцарії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті DW.

У мирний час такі об’єкти використовуються як паркінги або підвали, однак у разі війни чи катастрофи їх можна швидко переобладнати – достатньо зарити розсувні двері. У бункерах передбачені кухня, резервуари з водою обсягом до 186 тисяч літрів, генератори, а також спеціальні дезактиваційні кімнати на випадок ядерної або хімічної загрози. За словами Крістіана Сінігальї, запасів води достатньо щонайменше на п’ять днів автономного перебування.

Швейцарія традиційно робить ставку не на ведення воєн, а на захист цивільного населення. У країні налічується близько 370 тисяч укриттів – загалом вони здатні вмістити більше людей, ніж проживає в державі. За їхнім станом стежить Федеральне управління цивільної оборони. Згідно з правилами, під час будівництва житлових будинків власники зобов’язані або звести укриття, або зробити фінансовий внесок на спорудження громадських бункерів.

Інтерес до швейцарського досвіду зростає й за кордоном. Зокрема, Німеччина вже уклала угоду про тіснішу співпрацю зі швейцарською владою у сфері цивільного захисту. Хоча клієнтів із Німеччини у Крістіана Сінігальї поки немає, він переконаний, що це лише питання часу.

Думки щодо масової наявності бункерів у суспільстві різняться: одні вважають це параноєю, інші – необхідним запобіжним заходом на тлі воєн, кліматичних загроз і зростання нестабільності у світі. Сам Сінігалья наголошує, що його компанія не лише будує укриття, а й регулярно перевіряє їхню готовність – аж до дрібниць, таких, як стан аварійних виходів.

За його словами, після початку повномасштабної війни Росії проти України попит на перевірку та модернізацію бункерів зріс. Якщо раніше власники ставилися до таких перевірок із недовірою, то тепер самі просять провести їх якнайшвидше. У результаті швейцарські бункери перетворюються не лише на елемент національної безпеки, а й на перспективний експортний продукт.

Раніше мультимільйонер, підприємець та автор постапокаліптичних трилерів Джейсон Орвіс вперше відкрив свій масивний маєток для журналістів. Упродовж понад десяти років Орвіс перетворював 300 акрів (121,4 га) землі в Юті на укріплене поселення, здатне прогодувати 200 людей у ​​разі глобальної катастрофи.

Нагадаємо, у Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. Розташували його на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19.

Читайте також:

Теги: укриття населення Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 02:04
У місті ліквідовують наслідки нічного удару
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
7 сiчня, 12:48
Італієць тринадцять разів фінішував у десятці найсильніших турнірів, які він грав
Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії
2 сiчня, 17:32
Польща закриває прогалини в обороні цивільних
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
29 грудня, 2025, 07:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 грудня, 2025, 23:52
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 2025, 23:02
Берн став найпридатнішим для життя містом світу
Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг
15 грудня, 2025, 07:09
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 грудня, 2025, 03:30
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
12 грудня, 2025, 12:32

Соціум

Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці
Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків
Лікарні переповнені: медики з Ірану розповіли про жорстокість силовиків
Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua