Під час захоплення Мадуро США застосували загадкову зброю – New York Post

Агенти DEA виводять президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес з гелікоптера до будівлі суду США

Венесуельський військовий стверджує, що американці запустили щось, схоже на дуже потужну звукову хвилю

Під час захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американські військові знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології. Як інформує «Главком», про це пише The New York Post з посиланням на розповідь одного із солдатів диктатора.

Військовий розповів, що їхня служба завжди була напоготові, але раптово всі радіолокаційні системи відключилися і наступної миті над позиціями з’явилося безліч безпілотників.

Гелікоптери, що з’явилися слідом за дронами, перекинули в район близько 20 американських військовослужбовців. Однак ці декілька людей, за його словами, були озброєні чимось набагато потужнішим, ніж вогнепальна зброя.

Якоїсь миті американці запустили щось, схоже на дуже потужну звукову хвилю.

«Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини», – згадує венесуелець.

За його словами, наслідки атаки були жахливими.

«У всіх нас пішла кров із носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися. Ми навіть не могли стати після застосування цієї звукової зброї чи що це було», – згадує він.

Охоронець режиму Мадуро заявив, що рейд американських військових спричинив шок по всій Латинській Америці, особливо після того, як президент Дональд Трамп нещодавно попередив, що Мексика теж «у списку».

«Ніхто не хоче пережити те, що пережили ми», – зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона.

Раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели.

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.