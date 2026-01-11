Головна Світ Соціум
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці
Перед Новим роком медіа повідомляли про шпиталізацію Кадирова в Москві
фото з відкритих джерел

Кремлівського ставленика у Чечні Рамзана Кадирова терміново госпіталізували, родичі вже приїхали прощатися з ним

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров перебуває у власній лікарні. До нього зʼїхалися члени сімейного клану, зокрема й з інших країн. Як інформує «Главком», про це пише «Укрінформ» із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ГУР кажуть, що через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу. Лікарі не дають жодних прогнозів.

Водночас, як зазначає співрозмовник інформагентства, активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка Чечні. Серед найбільш імовірних та зручних для Кремля фігур – глава уряду Чечні Магомед Даудов, командир загону «Ахмат» Апті Алаудінов та старший син Кадирова Ахмат.

Останній лише кілька днів тому обійняв посаду виконувача обов’язків заступника голови уряду, залишившись міністром спорту.

Перед Новим роком медіа повідомляли про шпиталізацію Кадирова в Москві. Офіційно це не підтверджували. Також невідомо, чи повʼязане призначення його сина з поганим станом здоров’я.

Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади в Чечні та отримують високі регіональні нагороди. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні.

Ахмат Кадиров у 18 років став заступником міністра спорту Чечні і міністром у справах молоді, а також президентом футбольного клубу «Ахмат». Адам Кадиров, ще один син Кадирова, в 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, яке воює проти України.

Згодом Рамзан Кадиров призначив його куратором Російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року з'явилася інформація, що здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач.

росія Міноборони Рамзан Кадиров смерть

